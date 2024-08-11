Финансовая помощь многодетным семьям в Украине — какие выплаты можно получить от государства в 2024 году

Денежная помощь многодетным семьям в Украине — какие выплаты можно получить от государства
Власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.
Как оформить статус многодетной семьи и какую финансовую поддержку можно получить, рассказывает LVIV.MEDIA.
Определение статуса многодетной семьи
Законодательство Украины четко обозначает условия для предоставления семье статуса многодетной:
- Количество детей: три или больше.
- Возраст детей: до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме.
- Состав семьи: супруги или один из родителей, самостоятельно воспитывающий детей.
Важно добавить, что статус многодетной семьи может получить также один из родителей, самостоятельно воспитывающий троих и более детей. Это положение отражает современные реалии и обеспечивает равные права для разных типов семей.
Как оформить статус многодетной семьи
Для получения официального статуса многодетной семьи нужно пройти специальную процедуру оформления. Она включает предоставление определенных документов в соответствующие инстанции, такие как органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление от родителя (форму можно получить на месте).
- Фотография размером 3х4 см (для каждого родителя).
- Копии свидетельств о рождении всех детей.
- Копия свидетельства о браке (для женатых пар).
- Копии паспортов родителей.
- Справки об обучении детей (для лиц от 18 до 23 лет).
Заявление рассматривается в течение 10 календарных дней. После этого выдаются удостоверения, подтверждающие статус многодетной семьи для родителей и детей. Они служат официальным доказательством статуса и являются основанием для получения льгот и пособий.
Какие выплаты могут получить многодетные семьи
В Украине можно получить разные виды денежной помощи. Это выплаты на детей, а также соцпомощь малообеспеченным семьям.
Ежемесячное пособие на детей составляет 2 100 гривен и предназначается для третьего и каждого последующего ребенка в семье. Выплаты продолжаются до достижения ребенком 6 лет. Важно, что эта помощь оказывается вне зависимости от других социальных выплат, которые может получать семья.
Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям предоставляется многодетным семьям с низким доходом. Размер пособия определяется индивидуально для каждой семьи. Он рассчитывается по формуле: разница между установленным уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и среднемесячным совокупным доходом.
В 2024 году установлены следующие уровни обеспечения прожиточного минимума:
- Для трудоспособных лиц: 1 665,40 грн.
- Для детей в возрасте до 6 лет: 3 588,20 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет: 4 474,40 грн.
- Для лиц от 18 до 23 лет (при условии обучения): 4 239 грн.
- Для лиц с инвалидностью: 2 361 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.
Мы также сообщали, что с 2024 года многодетные родители изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если мужчина не платит алименты хотя бы за одного ребенка в течение трех месяцев, он теряет право на отсрочку от призыва.
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