Финансовая помощь многодетным семьям в Украине — какие выплаты можно получить от государства в 2024 году

Женщина с детьми. Фото: Depositphotos

Власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.

Как оформить статус многодетной семьи и какую финансовую поддержку можно получить, рассказывает LVIV.MEDIA.

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Определение статуса многодетной семьи

Законодательство Украины четко обозначает условия для предоставления семье статуса многодетной:

Количество детей: три или больше.

три или больше. Возраст детей: до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме.

до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме. Состав семьи: супруги или один из родителей, самостоятельно воспитывающий детей.

Важно добавить, что статус многодетной семьи может получить также один из родителей, самостоятельно воспитывающий троих и более детей. Это положение отражает современные реалии и обеспечивает равные права для разных типов семей.

Как оформить статус многодетной семьи

Для получения официального статуса многодетной семьи нужно пройти специальную процедуру оформления. Она включает предоставление определенных документов в соответствующие инстанции, такие как органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

Заявление от родителя (форму можно получить на месте).

Фотография размером 3х4 см (для каждого родителя).

Копии свидетельств о рождении всех детей.

Копия свидетельства о браке (для женатых пар).

Копии паспортов родителей.

Справки об обучении детей (для лиц от 18 до 23 лет).

Заявление рассматривается в течение 10 календарных дней. После этого выдаются удостоверения, подтверждающие статус многодетной семьи для родителей и детей. Они служат официальным доказательством статуса и являются основанием для получения льгот и пособий.

Какие выплаты могут получить многодетные семьи

В Украине можно получить разные виды денежной помощи. Это выплаты на детей, а также соцпомощь малообеспеченным семьям.

Ежемесячное пособие на детей составляет 2 100 гривен и предназначается для третьего и каждого последующего ребенка в семье. Выплаты продолжаются до достижения ребенком 6 лет. Важно, что эта помощь оказывается вне зависимости от других социальных выплат, которые может получать семья.

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям предоставляется многодетным семьям с низким доходом. Размер пособия определяется индивидуально для каждой семьи. Он рассчитывается по формуле: разница между установленным уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и среднемесячным совокупным доходом.

В 2024 году установлены следующие уровни обеспечения прожиточного минимума:

Для трудоспособных лиц: 1 665,40 грн.

1 665,40 грн. Для детей в возрасте до 6 лет: 3 588,20 грн.

3 588,20 грн. Для детей от 6 до 18 лет: 4 474,40 грн.

4 474,40 грн. Для лиц от 18 до 23 лет (при условии обучения): 4 239 грн.

4 239 грн. Для лиц с инвалидностью: 2 361 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.

Мы также сообщали, что с 2024 года многодетные родители изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если мужчина не платит алименты хотя бы за одного ребенка в течение трех месяцев, он теряет право на отсрочку от призыва.