Деньги за жилье для переселенцев в 2025 году — в ПФУ объяснили, что изменится

Купюра в 1 тыс. грн в руках. Фото: УНИАН

Украинцы, которые в 2025 году бесплатно будут размещать в своем жилье внутренне перемещенных лиц, продолжат получать за это компенсацию на коммунальные услуги от государства. Однако механизм начислений несколько изменится.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Компенсация за размещение ВПЛ — что изменится

С марта рассмотрение новых обращений о назначении компенсации расходов за бесплатное размещение (ВПЛ) осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Как отмечают в госструктуре, для получения выплат в орган Пенсионного фонда Украины подаются уведомление и заявление (установленной формы).

"Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в частности через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда", — говорится в сообщении.

Компенсация расходов назначается владельцу жилого помещения на шесть месяцев и автоматически продлевается на следующие полгода после проведения проверки права на назначение компенсации. Размер компенсации — 450 грн на одно размещенное лицо.

Почему компенсацию могут не назначить

Так произойдет, если:

выяснится факт родственных связей собственника жилья с ВПЛ/членом его семьи;

получена информация о непроживании ВПЛ более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация расходов, или установлен факт пребывания ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации расходов;

установлен факт приведения в заявлении или сообщении ложной информации.

Ранее стало известно, что денежную компенсацию ВПЛ, которые снимают жилье, в 2025 году будут предоставлять еще в двух городах. Соответствующие изменения согласовал Кабмин.

Также в правительстве сказали, когда переселенцы начнут получать деньги за уничтоженное Россией жилье. Известно, что 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств.