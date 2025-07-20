Субсидия после продажи земли — в ПФУ объяснили важный нюанс

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Факт продажи земельного участка не может быть преградой для получения жилищной субсидии. Но украинцам, которые получили доход за землю, нужно учитывать определенные нюансы.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Так, в одном из обращений в ПФУ говорилось о том, что домохозяйством в прошлом году в апреле за 80 тысяч гривен был продан земельный участок.

"На отопительный период 2024-2025 годов жилищную субсидию не получали. Когда снова будем иметь на нее право?", — говорилось в обращении.

В ПФУ напомнили, что среднемесячный совокупный доход для предоставления жилищной субсидии учитывается, если:

помощь назначается с начала неотапливаемого сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;

жилищная субсидия предоставляется с начала отопительного сезона — за I и II кварталы текущего календарного года;

поддержку оформляют не с начала отопительного (неотопительного) сезона — за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.



Поэтому доход, полученный членами домохозяйства от продажи земельного участка в апреле 2024 года, должен был бы учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода для субсидии на отопительный период с 1 октября 2024 года.

"В случае обращения за назначением субсидии в июле 2025 года факт продажи земельного участка в апреле 2024-го не влияет на назначение жилищной субсидии, поскольку доходы домохозяйства будут учтены за IV квартал 2024 и I квартал 2025 годов", — подчеркнули в ПФУ.

Напомним, если получатель жилищной субсидии умирает, то эти средства может забрать другой человек из состава домохозяйства. Оформить процедуру можно в Пенсионном фонде, если предоставить некоторые документы. Узнавайте также, сохранится ли субсидия за домохозяйством, если один из членов получит деньги в рамках программы "Пакунок малыша".