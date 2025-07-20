Субсидия после продажи земли — в ПФУ объяснили важный нюанс

Деньги с продажи земли — повлияет ли доход на получение субсидии
Факт продажи земельного участка не может быть преградой для получения жилищной субсидии. Но украинцам, которые получили доход за землю, нужно учитывать определенные нюансы.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как будут предоставлять жилищную субсидию после продажи земли
Так, в одном из обращений в ПФУ говорилось о том, что домохозяйством в прошлом году в апреле за 80 тысяч гривен был продан земельный участок.
"На отопительный период 2024-2025 годов жилищную субсидию не получали. Когда снова будем иметь на нее право?", — говорилось в обращении.
В ПФУ напомнили, что среднемесячный совокупный доход для предоставления жилищной субсидии учитывается, если:
- помощь назначается с начала неотапливаемого сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
- жилищная субсидия предоставляется с начала отопительного сезона — за I и II кварталы текущего календарного года;
- поддержку оформляют не с начала отопительного (неотопительного) сезона — за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.
Поэтому доход, полученный членами домохозяйства от продажи земельного участка в апреле 2024 года, должен был бы учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода для субсидии на отопительный период с 1 октября 2024 года.
"В случае обращения за назначением субсидии в июле 2025 года факт продажи земельного участка в апреле 2024-го не влияет на назначение жилищной субсидии, поскольку доходы домохозяйства будут учтены за IV квартал 2024 и I квартал 2025 годов", — подчеркнули в ПФУ.
Напомним, если получатель жилищной субсидии умирает, то эти средства может забрать другой человек из состава домохозяйства. Оформить процедуру можно в Пенсионном фонде, если предоставить некоторые документы. Узнавайте также, сохранится ли субсидия за домохозяйством, если один из членов получит деньги в рамках программы "Пакунок малыша".
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