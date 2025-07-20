Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги с продажи земли — повлияет ли доход на получение субсидии

Деньги с продажи земли — повлияет ли доход на получение субсидии

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 08:45
Субсидия после продажи земли — в ПФУ объяснили важный нюанс
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Факт продажи земельного участка не может быть преградой для получения жилищной субсидии. Но украинцам, которые получили доход за землю, нужно учитывать определенные нюансы.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Как будут предоставлять жилищную субсидию после продажи земли

Так, в одном из обращений в ПФУ говорилось о том, что домохозяйством в прошлом году в апреле за 80 тысяч гривен был продан земельный участок.

"На отопительный период 2024-2025 годов жилищную субсидию не получали. Когда снова будем иметь на нее право?", — говорилось в обращении.

В ПФУ напомнили, что среднемесячный совокупный доход для предоставления жилищной субсидии учитывается, если:

  • помощь назначается с начала неотапливаемого сезона — за III и IV кварталы предыдущего календарного года;
  • жилищная субсидия предоставляется с начала отопительного сезона — за I и II кварталы текущего календарного года;
  • поддержку оформляют не с начала отопительного (неотопительного) сезона — за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.


Поэтому доход, полученный членами домохозяйства от продажи земельного участка в апреле 2024 года, должен был бы учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода для субсидии на отопительный период с 1 октября 2024 года.

"В случае обращения за назначением субсидии в июле 2025 года факт продажи земельного участка в апреле 2024-го не влияет на назначение жилищной субсидии, поскольку доходы домохозяйства будут учтены за IV квартал 2024 и I квартал 2025 годов", — подчеркнули в ПФУ.

Напомним, если получатель жилищной субсидии умирает, то эти средства может забрать другой человек из состава домохозяйства. Оформить процедуру можно в Пенсионном фонде, если предоставить некоторые документы. Узнавайте также, сохранится ли субсидия за домохозяйством, если один из членов получит деньги в рамках программы "Пакунок малыша".

коммунальные услуги субсидии земля деньги продажа
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации