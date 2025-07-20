Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші з продажу землі — чи вплине дохід на отримання субсидії

Гроші з продажу землі — чи вплине дохід на отримання субсидії

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 08:45
Субсидія після продажу землі — у ПФУ пояснили важливий нюанс
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Факт продажу земельної ділянки не може бути перепоною для отримання житлової субсидії. Але українцям, які отримали дохід за землю, потрібно враховувати певні нюанси.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Як надаватимуть житлову субсидію після продажу землі

Так, в одному зі звернень до ПФУ йшлося про те, що домогосподарством торік у квітні за 80 тисяч гривень була продана земельна ділянка. 

"На опалювальний період 2024-2025 років житлову субсидію не отримували. Коли знову матимемо на неї право?" — йшлося у зверненні.

У ПФУ натомість нагадали, що середньомісячний сукупний дохід для надання житлової субсидії враховується, якщо: 

  • допомога призначається з початку неопалювального сезону — за III i IV квартали попереднього календарного року;
  • житлова субсидія надається з початку опалювального сезону — за I і II квартали поточного календарного року;
  • підтримку оформлюють не з початку опалювального (неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.


Тож дохід, отриманий членами домогосподарства від продажу земельної ділянки у квітні 2024 року, мав би враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу для субсидії на опалювальний період з 1 жовтня 2024 року.

"У разі звернення за призначенням субсидії у липні 2025 року факт продажу земельної ділянки у квітні 2024-го не впливає на призначення житлової субсидії, оскільки доходи домогосподарства буде враховано за IV квартал 2024 та I квартал 2025 років", — підкреслили у ПФУ. 

Нагадаємо, якщо отримувач житлової субсидії помирає, то ці кошти може забрати інша людина зі складу домогосподарства. Оформити процедуру можна у Пенсійному фонді, якщо надати деякі документи. Дізнавайтесь також, чи збережеться субсидія за домогосподарством, якщо один із членів отримає гроші в рамках програми "Пакунок малюка".

комунальні послуги субсидії земля гроші продаж
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації