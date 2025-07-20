Субсидія після продажу землі — у ПФУ пояснили важливий нюанс

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Факт продажу земельної ділянки не може бути перепоною для отримання житлової субсидії. Але українцям, які отримали дохід за землю, потрібно враховувати певні нюанси.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Так, в одному зі звернень до ПФУ йшлося про те, що домогосподарством торік у квітні за 80 тисяч гривень була продана земельна ділянка.

"На опалювальний період 2024-2025 років житлову субсидію не отримували. Коли знову матимемо на неї право?" — йшлося у зверненні.

У ПФУ натомість нагадали, що середньомісячний сукупний дохід для надання житлової субсидії враховується, якщо:

допомога призначається з початку неопалювального сезону — за III i IV квартали попереднього календарного року;

житлова субсидія надається з початку опалювального сезону — за I і II квартали поточного календарного року;

підтримку оформлюють не з початку опалювального (неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.



Тож дохід, отриманий членами домогосподарства від продажу земельної ділянки у квітні 2024 року, мав би враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу для субсидії на опалювальний період з 1 жовтня 2024 року.

"У разі звернення за призначенням субсидії у липні 2025 року факт продажу земельної ділянки у квітні 2024-го не впливає на призначення житлової субсидії, оскільки доходи домогосподарства буде враховано за IV квартал 2024 та I квартал 2025 років", — підкреслили у ПФУ.

Нагадаємо, якщо отримувач житлової субсидії помирає, то ці кошти може забрати інша людина зі складу домогосподарства. Оформити процедуру можна у Пенсійному фонді, якщо надати деякі документи. Дізнавайтесь також, чи збережеться субсидія за домогосподарством, якщо один із членів отримає гроші в рамках програми "Пакунок малюка".