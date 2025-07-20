Субсидія після продажу землі — у ПФУ пояснили важливий нюанс

Гроші з продажу землі — чи вплине дохід на отримання субсидії
Факт продажу земельної ділянки не може бути перепоною для отримання житлової субсидії. Але українцям, які отримали дохід за землю, потрібно враховувати певні нюанси.
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як надаватимуть житлову субсидію після продажу землі
Так, в одному зі звернень до ПФУ йшлося про те, що домогосподарством торік у квітні за 80 тисяч гривень була продана земельна ділянка.
"На опалювальний період 2024-2025 років житлову субсидію не отримували. Коли знову матимемо на неї право?" — йшлося у зверненні.
У ПФУ натомість нагадали, що середньомісячний сукупний дохід для надання житлової субсидії враховується, якщо:
- допомога призначається з початку неопалювального сезону — за III i IV квартали попереднього календарного року;
- житлова субсидія надається з початку опалювального сезону — за I і II квартали поточного календарного року;
- підтримку оформлюють не з початку опалювального (неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.
Тож дохід, отриманий членами домогосподарства від продажу земельної ділянки у квітні 2024 року, мав би враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу для субсидії на опалювальний період з 1 жовтня 2024 року.
"У разі звернення за призначенням субсидії у липні 2025 року факт продажу земельної ділянки у квітні 2024-го не впливає на призначення житлової субсидії, оскільки доходи домогосподарства буде враховано за IV квартал 2024 та I квартал 2025 років", — підкреслили у ПФУ.
Нагадаємо, якщо отримувач житлової субсидії помирає, то ці кошти може забрати інша людина зі складу домогосподарства. Оформити процедуру можна у Пенсійному фонді, якщо надати деякі документи. Дізнавайтесь також, чи збережеться субсидія за домогосподарством, якщо один із членів отримає гроші в рамках програми "Пакунок малюка".
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