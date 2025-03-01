Отпуск в 2025 году — дадут ли материальную помощь за предыдущие годы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После увольнения с работы сотрудник не получит деньги на оздоровление, которые не были выплачены в прошлые годы. Это условие не предусмотрено законодательством.

Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

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Может ли работник получить материальную помощь на оздоровление за предыдущие годы

Как отмечается в статьях 10 и 12 Закона Украины "Об отпусках", материальная помощь на оздоровление — социальная денежная выплата работникам, которая предоставляется, когда человек идет в ежегодный отпуск за соответствующий рабочий год. Получить помощь можно только раз в год.

Ежегодный основной отпуск работник может получить после того, как подаст заявление работодателю. Также отдых предоставляется в соответствии с графиком отпусков и оформляется приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска.

"Законодательством предусмотрено, что при увольнении сотрудника работодатель может выплатить материальную помощь на оздоровление только в случае, если перед увольнением работнику предоставлен отпуск с последующим увольнением", — говорится в сообщении.

То есть получить материальную помощь на оздоровление после того, как работник покинет фирму на которую работал, если помощь не предоставлялась ранее, невозможно. Все потому, что в законодательстве отсутствует такая норма.

Ранее мы писали, что из-за полномасштабной войны с РФ украинским работодателям разрешили задерживать выплату зарплат. Ранее за такое нарушение серьезно наказывали.

Еще мы рассказывали, для кого из украинцев выплата на оздоровление является обязательной во время отпуска. Начисление помощи гарантирует государство.