Відпустка у 2025 році — чи дадуть матеріальну допомогу за попередні роки

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після звільнення з роботи працівник не отримає гроші на оздоровлення, які не були виплачені в минулі роки. Ця умова не передбачена законодавством.

Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

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Чи може працівник отримати матеріальну допомогу на оздоровлення за попередні роки

Як зазначається у статтях 10 та 12 Закону України "Про відпустки", матеріальна допомога на оздоровлення — соціальна грошова виплата працівникам, яка надається, коли людина йде у щорічну відпустку за відповідний робочий рік. Отримати допомогу можна лише раз на рік.

Щорічна основну відпустку працівник може отримати після того, як подасть заяву роботодавцю. Також відпочинок надається відповідно до графіка відпусток і оформлюється наказом (розпорядженням) про надання відпустки.

"Законодавством передбачено, що при звільненні працівника роботодавець може виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення лише у випадку, якщо перед звільненням працівнику надана відпустка з наступним звільненням", — йдеться у повідомленні.

Тобто отримати матеріальну допомогу на оздоровлення після того, як працівник залишить фірму, на яку працював, якщо допомога не надавалася раніше не можливо. Усе тому, що у законодавстві відсутня така норма.

Раніше ми писали, що через повномасштабну війну з РФ українським роботодавцям дозволили затримувати виплату зарплат. Раніше за таке порушення серйозно карали.

Ще ми розповідали, для кого з українців виплата на оздоровлення є обов'язковою під час відпустки. Нарахування допомоги гарантує держава.