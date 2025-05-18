Есть ли лимит на обмен валют в Украине — что нужно знать в 2025 году

Пункт обмена валют в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины продолжают хранить свои сбережения в иностранных валютах. Поэтому нелишним будет напомнить, какую максимальную сумму можно купить или продать в обменниках в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает все, что об этом известно.

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Когда полномасштабная война с Россией была в самом разгаре, Национальный банк Украины (НБУ) ввел для финучреждений специальные правила операции с наличными. Так, объем продажи не мог превышать объема покупки. Обменные пункты тоже должны были придерживаться этого условия.

Впоследствии регулятор обновил ограничения. Например, с сентября 2023 года банкам и обменникам разрешили продавать валюту только на сумму, которая вычислялась как сумма трех компонентов:

сумма остатков наличной валюты по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продажи. Рассчитывалась, начиная с 13 апреля 2022-го и в течение следующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной валюты у физлиц. Рассчитывалась за тот же период.

По этим правилам финансовый рынок в Украине функционировал до 1 декабря 2023 года. В первый день зимы НБУ разрешил банкам и обменникам продавать или покупать валюту без каких-либо ограничений.

Что еще стоит знать

Новая и более агрессивная экономическая политика президента США Дональда Трампа может привести к серьезным проблемам в глобальной экономике, поэтому доллар постепенно будет терять позиции. В Нацбанке уже размышляют над тем, чтобы теснее привязать национальную валюту к евро.

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