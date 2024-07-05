Гранты на бизнес — как получить безвозвратную помощь на собственное дело в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы по государственной программе "Власна справа" могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.

Об этом говорится на портале Министерства экономики.

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Условия предоставления грантов по программе "Власна справа"

По соответствующей грантовой программе, простые украинцы могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен, а в Харьковской области — до 500 тыс. гривен.

Денежные средства могут получить как действующие предприниматели, так и люди без опыта такой деятельности. Обязательное условие предоставления грантов — создание одного-двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Подавать заявки на получение грантов могут будущие предприниматели, действующие физлица-предприниматели или юридические лица:

не находящиеся/не осуществляющие хозяйственную деятельность на оккупированной территории страны;

не осуществляющих хозяйственную деятельность на территории России;

на которых не распространены санкции;

не возбуждены дела о банкротстве;

отсутствуют уголовные дела в прошлом за коррупцию;

не имеющие долгов перед бюджетом.

Средства разрешается потратить на следующие цели:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

арендную плату (максимум 25% от размера гранта);

лизинг оборудования;

коммерческую концессию;

услуги маркетинга и рекламы.

Как подать заявку на участие в программе

Все желающие могут подавать заявки онлайн на участие в грантовой программе "Власна справа" на портале госуслуг "Дія".

На отдельной лендинг-странице Министерства экономики доступны все детали программы:

условия и алгоритмы получения грантов;

инструкции по заполнению бизнес-плана;

текущие результаты программы.

Ознакомиться можно по ссылке.

Источник: Минэкономики

С момента запуска госпрограммы более 14 тыс. граждан стали ее победителями и получили возможность начать или расширить собственный бизнес. Государство инвестирует в поддержку развития бизнеса через денежные гранты 3,5 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

Также мы сообщали, что украинские власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей. Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.