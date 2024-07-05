Гранты на бизнес — как получить безвозвратную помощь на собственное дело в 2024 году

Деньги на бизнес — как простым украинцам получить грант на собственное дело
Украинцы по государственной программе "Власна справа" могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.
Об этом говорится на портале Министерства экономики.
Условия предоставления грантов по программе "Власна справа"
По соответствующей грантовой программе, простые украинцы могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен, а в Харьковской области — до 500 тыс. гривен.
Денежные средства могут получить как действующие предприниматели, так и люди без опыта такой деятельности. Обязательное условие предоставления грантов — создание одного-двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
Подавать заявки на получение грантов могут будущие предприниматели, действующие физлица-предприниматели или юридические лица:
- не находящиеся/не осуществляющие хозяйственную деятельность на оккупированной территории страны;
- не осуществляющих хозяйственную деятельность на территории России;
- на которых не распространены санкции;
- не возбуждены дела о банкротстве;
- отсутствуют уголовные дела в прошлом за коррупцию;
- не имеющие долгов перед бюджетом.
Средства разрешается потратить на следующие цели:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья;
- арендную плату (максимум 25% от размера гранта);
- лизинг оборудования;
- коммерческую концессию;
- услуги маркетинга и рекламы.
Как подать заявку на участие в программе
Все желающие могут подавать заявки онлайн на участие в грантовой программе "Власна справа" на портале госуслуг "Дія".
На отдельной лендинг-странице Министерства экономики доступны все детали программы:
- условия и алгоритмы получения грантов;
- инструкции по заполнению бизнес-плана;
- текущие результаты программы.
Ознакомиться можно по ссылке.
С момента запуска госпрограммы более 14 тыс. граждан стали ее победителями и получили возможность начать или расширить собственный бизнес. Государство инвестирует в поддержку развития бизнеса через денежные гранты 3,5 млрд гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысяч предприятий.
Также мы сообщали, что украинские власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей. Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.
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