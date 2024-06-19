Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Деньги ко Дню Независимости — кому и какие выплаты предусмотрены в 2024 году arrow

Деньги ко Дню Независимости — кому и какие выплаты предусмотрены в 2024 году

19 июня 2024 08:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь ко Дню Независимости 2024 — украинцы получат до 3 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом говорится на парламентском сайте.

Читайте также:

Новые суммы помощи ко Дню Независимости-2024

Правительство утвердило новые размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости. Их получат ветераны войны и некоторые другие категории граждан.

Согласно решению, минимальный размер помощи установлен на уровне 450 гривен, а максимальный — 3,1 тыс. гривен.

В частности, помощь в сумме 450 гривен предназначена для участников войны и бывших узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, для лиц, насильно вывезенных на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других борцов с национал-социалистским режимом.

Выплату в 650 гривен получат члены семей погибших/умерших ветеранов войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами, имеющими инвалидность по общей болезни, трудовому увечью и другим причинам, и которые не женились повторно.

Помощь в сумме 1 тыс. гривен могут получить участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на время заключения не было 18 лет) заключенные концентрационных лагерей/гетто/ других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в таких местах.

Выплата в 3,1 тыс. грн. предназначена для лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной.

Помощь в 2,7 тыс. — 3,1 тыс. гривен получат граждане, имеющие инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на время заключения не было 14 лет) заключенные концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, которых було признано лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и другим причинам:

  • для первой группы инвалидности — 3,1 тыс. гривен;
  • для второй группы инвалидности — 2,9 тыс. гривен;
  • для третьей группы инвалидности — 2,7 тыс. гривен.

Особенности назначения помощи

Как отмечается, лица, которым выплачивается пенсия/ежемесячное пожизненное денежное содержание, получат помощь автоматически, без личного обращения в отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В то же время граждане должны обратиться в терорганы ПФУ (сервисные центры) с заявлением и личными документами, если не состоят на учете:

  • в органах Пенсионного фонда в качестве получателей пенсии или пожизненного денежного содержания судей в отставке;
  • на службе в силовых ведомствах, учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить 3 тыс. евро на воплощение бизнес-идей. Проект помощи поощряет подачу заявок женщин со статусом внутренне перемещенных лиц, проживающих в западных регионах.

Также мы писали, что в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о возможности регистрации в грантовой программе, призванной поддержать инициативы внутренне перемещенных лиц. В ее рамках можно получить до 70 тысяч гривен.

выплаты
ветераны
денежная помощь
материальная помощь
День Независимости
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту