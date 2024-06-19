Помощь ко Дню Независимости 2024 — украинцы получат до 3 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом говорится на парламентском сайте.

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Правительство утвердило новые размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости. Их получат ветераны войны и некоторые другие категории граждан.

Согласно решению, минимальный размер помощи установлен на уровне 450 гривен, а максимальный — 3,1 тыс. гривен.

В частности, помощь в сумме 450 гривен предназначена для участников войны и бывших узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, для лиц, насильно вывезенных на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других борцов с национал-социалистским режимом.

Выплату в 650 гривен получат члены семей погибших/умерших ветеранов войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами, имеющими инвалидность по общей болезни, трудовому увечью и другим причинам, и которые не женились повторно.

Помощь в сумме 1 тыс. гривен могут получить участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на время заключения не было 18 лет) заключенные концентрационных лагерей/гетто/ других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в таких местах.

Выплата в 3,1 тыс. грн. предназначена для лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной.

Помощь в 2,7 тыс. — 3,1 тыс. гривен получат граждане, имеющие инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на время заключения не было 14 лет) заключенные концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, которых було признано лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и другим причинам:

для первой группы инвалидности — 3,1 тыс. гривен;

для второй группы инвалидности — 2,9 тыс. гривен;

для третьей группы инвалидности — 2,7 тыс. гривен.

Особенности назначения помощи

Как отмечается, лица, которым выплачивается пенсия/ежемесячное пожизненное денежное содержание, получат помощь автоматически, без личного обращения в отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В то же время граждане должны обратиться в терорганы ПФУ (сервисные центры) с заявлением и личными документами, если не состоят на учете:

в органах Пенсионного фонда в качестве получателей пенсии или пожизненного денежного содержания судей в отставке;

на службе в силовых ведомствах, учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить 3 тыс. евро на воплощение бизнес-идей. Проект помощи поощряет подачу заявок женщин со статусом внутренне перемещенных лиц, проживающих в западных регионах.

Также мы писали, что в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о возможности регистрации в грантовой программе, призванной поддержать инициативы внутренне перемещенных лиц. В ее рамках можно получить до 70 тысяч гривен.