Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году — какой будет помощь для УБД с инвалидностью на пенсии

Человек пересчитывает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Части украинцев в 2025 году выплатят дополнительные деньги ко Дню Независимости. Известно, могут ли рассчитывать на финансовую поддержку участники боевых действий (УБД) с инвалидностью, которые получают пенсию за выслугу лет.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черниговской области.

Реклама

Читайте также:

Выплаты УБД ко Дню Независимости

Как отмечается, выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины утвердило правительство в своем постановлении о "Некоторых вопросах социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях". В ПФУ отметили, что эта выплата предоставляется на основании пункта 4 этого документа с учетом соответствующего статуса, если человек получил его до 24 августа 2025 года включительно.

"В августе вместе с пенсией вам выплатят одну тысячу гривен как участнику боевых действий", — подчеркнули в госучреждении.

Когда территориальный орган ПФУ получит от участника боевых действий удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, на основании обращения он получит разницу между суммой, которая уже была выплачена как УБД (одну тысячу гривен), и размером помощи, которую выплачивают людям с инвалидностью вследствие войны соответствующей группы:

I группы — 3,1 тысячи гривен;

II группы — 2,9 тысячи гривен;

III группы — 2,7 тысячи гривен.

Чтобы получить доплату, украинцам следует обращаться в орган ПФУ до ноября 2025 года.

Как сообщалось ранее, военные, которые находятся на лечении по болезни, сохраняют право на получение денежного обеспечения. Во время первых четырех месяцев лечения им будут выплачивать деньги по последним занимаемым должностям.

Также напомним, что часть украинцев получит новую компенсацию от государства. Известно, кто может претендовать на выплаты.