Виплати до Дня Незалежності у 2025 році — якою буде допомога для УБД з інвалідністю на пенсії

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частині українців у 2025 році виплатять додаткові гроші до Дня Незалежності. Відомо, чи можуть розраховувати на фінансову підтримку учасники бойових дій (УБД) з інвалідністю, які отримують пенсію за вислугу років.

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Чернігівській області.

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Виплати УБД до Дня Незалежності

Як зазначається, виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України затвердив уряд у своїй постанові про "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах". У ПФУ зауважили, що ця виплата надається на підставі пункту 4 цього документа урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня 2025 року включно.

"У серпні разом із пенсією вам виплатять одну тисячу гривень як учаснику бойових дій", — підкреслили у держустанові.

Коли територіальний орган ПФУ отримає від учасника бойових дій посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, на підставі звернення він отримає різницю між сумою, що вже була виплачена як УБД (одну тисячу гривень), і розміром допомоги, яку виплачують людям з інвалідністю внаслідок війни відповідної групи:

I групи — 3,1 тисячі гривень;

II групи — 2,9 тисячі гривень;

III групи — 2,7 тисячі гривень.

Щоб отримати доплату, українцям слід звертатися до органу ПФУ до листопада 2025 року.

Як повідомлялося раніше, військові, які перебувають на лікуванні через хворобу, зберігають право на отримання грошового забезпечення. Під час перших чотирьох місяців лікування їм виплачуватимуть гроші за останніми займаними посадами.

Також нагадаємо, що частина українців отримає нову компенсацію від держави. Відомо, хто може претендувати на виплати.