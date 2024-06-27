Выплаты ВПЛ — когда переселенцы могут потребовать возобновления выплат

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово лишили выплат на проживание из-за ужесточения требований. В то же время, при определенных условиях помощь можно вернуть.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Правила и размер помощи ВПЛ в 2024 году

В 2024 году помощь выплачивают переместившимся внутри страны и официально оформившим статус ВПЛ в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен;

для других лиц — 2 тысячи гривен.

В соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты продлеваются на шестимесячный период при условии соответствия критериям.

Когда отменяют выплаты ВПЛ

В этом году помощь для ВПЛ автоматически продлили для тех украинцев, чье имущественное положение низкое и требует дополнительной поддержки. В то же время, на выплаты не имеют права те, у кого материальное состояние позволяет приобрести ценные вещи, есть немалые депозиты в банке, новые автомобили, земельные участки и недвижимость.

Теперь не оказывают помощь тем, кто:

находится за границей более тридцати суток без обоснованных причин (кроме командировки/лечения/реабилитации/стажировки/оздоровления);

заключенные/осужденные за коллаборационизм;

граждане, вернувшиеся на прежнее место жительства.

После мониторинга имущественного положения переселенцев лишают помощи, если окажется, что доходы позволяют прожить без социальных выплат. Это происходит в следующих случаях:

покупки квартиры, дома, земельного участка за более 100 тыс. грн (исключение — жилье государственное или коммунальное);

приобретение транспорта до пяти лет (кроме покупок волонтерами);

есть недвижимость площадью более 13,65 кв. метра на одного члена семьи на территориях, где не совершаются активные боевые действия и не находятся в оккупации;

покупки валюты более чем на 100 тыс. грн (кроме предоставленной благотворителями, для лечения/обучения), есть банковские металлы;

открыт в банках депозитный счет с суммой, превышающей 100 тыс. грн.

Возобновление выплат ВПЛ

Как отмечает издание, в некоторых случаях помощь можно возобновить. В частности, если у переселенца был депозит, из-за которого отменили выплаты, можно повторно обратиться за помощью на еще один шестимесячный период.

Это может произойти в том случае, если депозит был закрыт и заявитель отвечает всем имущественным критериям. Важно, чтобы с момента закрытия депозита прошло минимум три месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий утверждают, что внутренне перемещенные лица получат выплаты на проживание до конца месяца. В ведомстве подтвердили, что помощь для украинцев задерживают.

Также в Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам, пострадавшим в результате войны. Известно, где и как получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.