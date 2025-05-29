Денежные выплаты УБД в 2025 году — какие выплаты доступны, если защитник увольняется со службы

Деньги для УБД — что должен получить защитник при увольнении
В Вооруженные силы Украины после полномасштабного вторжения РФ присоединились тысячи мужчин и женщин. Некоторые из них еще продолжают служить в армии, а некоторые увольняются со службы по состоянию здоровья.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую денежную помощь должны выплатить участникам боевых действий (УБД) при увольнении со службы.
Выплаты УБД, которые увольняются со службы
По словам юристов, участник боевых действий при увольнении из армии должен получить:
- компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска, включая предыдущие годы;
- компенсацию, если не использовал дополнительный отпуск;
- единовременную денежную помощь при увольнении. Для мобилизованных — это 4% от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% от общей суммы денежного обеспечения;
- компенсацию за недополученное вещевое имущество, если его не выдавали в период службы;
- материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплачивали в течение года службы;
- единовременную помощь на оздоровление, если ее не выплачивали в год, когда УБД уходил со службы.
Для получения выплат, военнослужащий должен указать о них в своем рапорте на имя командира воинской части при оформлении увольнения.
Что еще стоит знать
УБД, которые находятся на пенсии, могут пользоваться надбавками и социальными гарантиями от государства. Например, в 2025 году им ежемесячно начисляют доплаты к пенсии. Размер надбавки — 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году УБД на пенсии начисляют по 590,25 грн.
Напомним, что, как правило, для получения единовременного пособия при увольнении из ВСУ, у военнослужащих должна быть выслуга в не менее 10 лет. Однако есть категория защитников, которая может не выполнять это условие. Узнавайте, кто из бойцов в июне может получить до 243 тыс. гривен.
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