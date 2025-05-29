Денежные выплаты УБД в 2025 году — какие выплаты доступны, если защитник увольняется со службы

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Вооруженные силы Украины после полномасштабного вторжения РФ присоединились тысячи мужчин и женщин. Некоторые из них еще продолжают служить в армии, а некоторые увольняются со службы по состоянию здоровья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую денежную помощь должны выплатить участникам боевых действий (УБД) при увольнении со службы.

Реклама

Читайте также:

Выплаты УБД, которые увольняются со службы

По словам юристов, участник боевых действий при увольнении из армии должен получить:

компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска, включая предыдущие годы;

компенсацию, если не использовал дополнительный отпуск;

единовременную денежную помощь при увольнении. Для мобилизованных — это 4% от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% от общей суммы денежного обеспечения;

компенсацию за недополученное вещевое имущество, если его не выдавали в период службы;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплачивали в течение года службы;

единовременную помощь на оздоровление, если ее не выплачивали в год, когда УБД уходил со службы.

Для получения выплат, военнослужащий должен указать о них в своем рапорте на имя командира воинской части при оформлении увольнения.

Что еще стоит знать

УБД, которые находятся на пенсии, могут пользоваться надбавками и социальными гарантиями от государства. Например, в 2025 году им ежемесячно начисляют доплаты к пенсии. Размер надбавки — 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году УБД на пенсии начисляют по 590,25 грн.

Напомним, что, как правило, для получения единовременного пособия при увольнении из ВСУ, у военнослужащих должна быть выслуга в не менее 10 лет. Однако есть категория защитников, которая может не выполнять это условие. Узнавайте, кто из бойцов в июне может получить до 243 тыс. гривен.