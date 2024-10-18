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Гривна стабилизировалась, а вот евро теряет стоимость — курс валют на пятницу

18 октября 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня, в пятницу, 18 октября, НБУ укрепил гривну — курс почти не изменился, хотя евро дешевеет
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курс валют сегодня, 18 октября, продолжает быть стабильным, хотя некоторые изменения все-таки есть. Особенно это касается евро, который подешевел больше других основных валют.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на пятницу, 18 октября, на уровне 41,2351 грн/долл по сравнению с 41,2256 грн/долл в четверг.

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Курс валют на 18 октября. Фото: НБУ

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,7937 грн/евро, что немного дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,9132 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя НБУ снизил курс злотого до 10,3848 грн, что меньше, чем курс в 10,4472 грн вчера.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Европромбанке — за 41,30 грн, а приобрести у OTP Bank — за 41,40 грн. Евро выгодно покупает Полтава-банк и Европромбанк — за 45,25 грн, а продает Креди Агриколь Банк — за 45,19 грн. Злотый выгодно покупает, опять же, Полтава-банк — за 10,40 грн, а продает Идея Банк — за 10,50 грн.

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Напомним, в департаменте казначейства "Глобус банка" рассказали, что в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

По прогнозу, до 20 октября ожидаются следующие коридоры курсовых изменений: на межбанке — 41,1-41,7 грн/долл, на наличном 41,2-41,9 грн/долл.

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