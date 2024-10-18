Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 18 жовтня, продовжує бути стабільним, хоча деякі зміни все ж таки є. Особливо це стосується євро, який подешевшав більше за інші основні валюти.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 18 жовтня, на рівні 41,2351 грн/дол, порівняно із 41,2256 грн/дол у четвер.

Курс валют на 18 жовтня. Фото: НБУ

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7937 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,9132 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3848 грн, що менше, ніж курс у 10,4472 грн вчора.

Найвигідніший курс валют

Сьогодні вигідніше всього продати долар в Європромбанк — за 41,30 грн, а придбати в OTP Bank за 41,40 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк та Європромбанк — за 45,25 грн, а продає Креді Агріколь Банк — за 45,19 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Ідея Банк — за 10,50 грн.

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Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.

За прогнозом, до 20 жовтня очікуються такі коридори курсових змін: на міжбанку — 41,1-41,7 грн/дол, на готівковому 41,2-41,9 грн/дол.