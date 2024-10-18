Гривня стабілізувалась, а ось євро втрачає вартість — курс валют на п'ятницю
Курс валют сьогодні, 18 жовтня, продовжує бути стабільним, хоча деякі зміни все ж таки є. Особливо це стосується євро, який подешевшав більше за інші основні валюти.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 18 жовтня, на рівні 41,2351 грн/дол, порівняно із 41,2256 грн/дол у четвер.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7937 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,9132 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3848 грн, що менше, ніж курс у 10,4472 грн вчора.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні вигідніше всього продати долар в Європромбанк — за 41,30 грн, а придбати в OTP Bank за 41,40 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк та Європромбанк — за 45,25 грн, а продає Креді Агріколь Банк — за 45,19 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Ідея Банк — за 10,50 грн.
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Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.
За прогнозом, до 20 жовтня очікуються такі коридори курсових змін: на міжбанку — 41,1-41,7 грн/дол, на готівковому 41,2-41,9 грн/дол.
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