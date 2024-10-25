Цены на лисички и белые грибы — какая стоимость на рынках и в магазинах

Пожилая женщина продает сушеные грибы. Фото: УНІАН

В Украине продолжается грибной сезон и холодная дождливая осенняя погода создает благоприятные условия для сбора грибов. Известно, что уже установлены цены на свежие дикие грибы, собранные в украинских лесах, поэтому сейчас самое время их купить.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Цены на грибы в Украине

В Украине проходит осенний грибной сезон, который начался в сентябре благодаря продолжительным дождям, которые насытили почву влагой. Многие виды грибов произрастают практически во всех регионах, где созданы благоприятные условия для их развития. Однако север и запад Украины традиционно считаются самыми "грибными" зонами.

Не все съедобные грибы, которые можно найти в природе, попадают на полки магазинов. Чаще покупателям предлагают шампиньоны, которые выращивают на фермах. Эти грибы доступны практически в любом торговом заведении, а цена их колеблется на рынках от 99,80 гривны за мелкие до 119,70 гривны за крупные.

Вот список цен на шампиньоны в магазинах:

Auchan: 146,10 гривны;

Novus: 155,00 гривен;

Megamarket: 178,20 гривны;

средняя цена: 144,23 гривны.

Вешенки продаются в магазинах Varus за 139 гривен за килограмм. Лисички, которые менее распространены на рынках и в магазинах, обычно растут в дикой природе; 500-граммовая упаковка этих грибов стоит 226,10 грн. Резные грибы подберезовики можно приобрести у Varus за 189 гривен за килограмм.

Белые грибы на рынках встречаются еще реже, поскольку их не выращивают на фермах, что приводит к более низкому предложению и высоким ценам по сравнению с другими грибами.

Стоимость сушеных белых грибов на рынках составляет 2470 гривен за килограмм, в то время как в онлайн-магазинах их продают примерно за 2500 гривен за килограмм. Поллитровая банка маринованных белых грибов стоит 292,60 гривны. Цены на свежие белые грибы и сорта колеблются от 200 до 400 гривен за килограмм.

Что еще нужно знать

Напомним, с наступлением осени начинается особый сезон для грибников. Однако вместе с ним приходят и определенные риски, в частности пищевое отравление грибами.

Также мы писали, что штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов в Украине значительно увеличились. Такое решение принято в целях более эффективной защиты природных ресурсов страны и предотвращения самовольного сбора этих даров природы в запрещенных местах.