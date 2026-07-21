Гранты от Каритас: где доступны выплаты пожилым людям 60+

Две женщины, деньги. Фото: Новости.LIVE, Pexels. Коллаж: Новости.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" реализует грантовый проект, направленный на восстановление сельских домохозяйств, обеспечение продовольственной безопасности и развитие малого агробизнеса. В частности, подать заявки на соответствующие выплаты могут украинские семьи, относящиеся к уязвимым категориям.

О том, кто и где может оформить гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступны грантовые выплаты от Каритас

Как отмечают организаторы, "Каритас Полтава" в рамках реализации проекта окажет поддержку уязвимым украинским семьям в Полтавском регионе. В частности, 22 июля будут приниматься заявки от жителей Кобеляцкой территориальной громады.

Помощь направлена на поддержку и развитие домохозяйств для обеспечения продовольственных потребностей собственной семьи.

"В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" состоится регистрация на агрогранты для жителей Кобеляцкой территориальной громады, соответствующих условиям реализации", — говорится в сообщении.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые соответствуют следующим условиям:

стремятся восстановить и развить сельское хозяйство и пользуются земельным участком площадью от 0,05 га до 1 га (собственность/аренда);

не планируют переезжать в ближайшие шесть месяцев и относятся к одной из уязвимых групп населения.

Речь идет о следующих особых группах граждан, нуждающихся в поддержке:

Пожилые люди (60+); Безработные лица в возрасте 50+, не имеющие дохода; Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет); Люди с инвалидностью; Граждане, страдающие тяжелым заболеванием; Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц; Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Участников проекта ждут учебные сессии по ведению сельского хозяйства и возможность получить грант.

Как и где можно подать заявку на денежную помощь

По имеющейся информации, БФ "Каритас Полтава" в рамках реализации проекта будет принимать заявки от уязвимых украинских семей 22 июля 2026 года по адресу: г. Кобеляки Полтавской области, ул. Юрьевская, 2.

Получить консультацию по поводу возможности регистрации в программе можно по следующим контактным номерам:

050 346 4693;

050 888 7029.

Контакты. Источник: Каритас

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