Гранты от Каритас: где доступны выплаты пожилым людям 60+
Летом 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" реализует грантовый проект, направленный на восстановление сельских домохозяйств, обеспечение продовольственной безопасности и развитие малого агробизнеса. В частности, подать заявки на соответствующие выплаты могут украинские семьи, относящиеся к уязвимым категориям.
О том, кто и где может оформить гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому доступны грантовые выплаты от Каритас
Как отмечают организаторы, "Каритас Полтава" в рамках реализации проекта окажет поддержку уязвимым украинским семьям в Полтавском регионе. В частности, 22 июля будут приниматься заявки от жителей Кобеляцкой территориальной громады.
Помощь направлена на поддержку и развитие домохозяйств для обеспечения продовольственных потребностей собственной семьи.
"В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" состоится регистрация на агрогранты для жителей Кобеляцкой территориальной громады, соответствующих условиям реализации", — говорится в сообщении.
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые соответствуют следующим условиям:
- стремятся восстановить и развить сельское хозяйство и пользуются земельным участком площадью от 0,05 га до 1 га (собственность/аренда);
- не планируют переезжать в ближайшие шесть месяцев и относятся к одной из уязвимых групп населения.
Речь идет о следующих особых группах граждан, нуждающихся в поддержке:
- Пожилые люди (60+);
- Безработные лица в возрасте 50+, не имеющие дохода;
- Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет);
- Люди с инвалидностью;
- Граждане, страдающие тяжелым заболеванием;
- Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;
- Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.
Участников проекта ждут учебные сессии по ведению сельского хозяйства и возможность получить грант.
Как и где можно подать заявку на денежную помощь
По имеющейся информации, БФ "Каритас Полтава" в рамках реализации проекта будет принимать заявки от уязвимых украинских семей 22 июля 2026 года по адресу: г. Кобеляки Полтавской области, ул. Юрьевская, 2.
Получить консультацию по поводу возможности регистрации в программе можно по следующим контактным номерам:
- 050 346 4693;
- 050 888 7029.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом UNHCR Ukraine сосредоточила свою деятельность в Винницком регионе. В ряде населенных пунктов ВПЛ, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации, а также беженцы, вернувшиеся из-за границы, могут получить помощь. Заявители смогут оформить один из видов выплат: 10 800 и 12 300 грн.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд "Рокада" принимает заявки на единовременную помощь в Черниговской области. В частности, средства будут предоставлены домохозяйствам, в составе которых есть граждане с инвалидностью и пенсионеры. Единовременная выплата на одного человека не превысит сумму в 10 800 грн.
Читайте Новини.live!