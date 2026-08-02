ПриватБанк предлагает предпринимателям гранты до 100 000 евро: каковы условия программы

Автомобили возле отделения ПриватБанка, человек держит в руках банкноты евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Предпринимателям из Криворожского района предоставят гранты в размере до 100 000 гривен. Деньги можно будет потратить на развитие и модернизацию бизнеса. Регистрацией заявок будет заниматься Национальное учреждение развития (НУР), а ПриватБанк будет проверять деловую репутацию участников перед согласованием финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Гранты предпринимателям от ПриватБанка

Финансирование предусмотрено проектом "Поддержка восстановления Криворожского района". Программу финансирует правительство Люксембурга. Размер грантов составляет:

до 10 000 евро — для микропредприятий;

до 50 000 евро — для малого бизнеса при условии 20% софинансирования;

до 100 000 евро — для среднего бизнеса — при условии 30% софинансирования.

Гранты будут выплачиваться двумя частями.

Как получить грант

Принять участие в проекте смогут предприниматели из Криворожского района, если они соответствуют следующим критериям:

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зарегистрированы не позднее 1 января 2025 года;

без задолженностей перед бюджетом;

не находятся в состоянии банкротства или ликвидации;

не подпадают под санкции и не являются политически значимыми лицами.

"Программа рассчитана на развитие и расширение местного бизнеса. Предприниматели могут привлечь средства на модернизацию производства, приобретение оборудования, ремонт коммерческих помещений или мероприятия по повышению энергоэффективности", — сообщили в ПриватБанке.

Регистрация заявок будет проходить на IT-платформе НУР до 17 августа 2026 года. У предпринимателей, победивших в конкурсе, будет 20 дней на то, чтобы предоставить ПриватБанку документы, подтверждающие целевое использование средств. Кроме того, они должны выбрать ПриватБанка финансовым партнером.

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