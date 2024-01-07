Глава НБУ озвучил, к какому курсу следует готовиться украинцам в 2024 году
Нацбанк в 2024 году будет делать все возможное для курсовой стабильности. Впрочем, традиционно там не дают прогнозы по курсу доллара.
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона.
Что будет с курсом доллара 2024 года
Глава банка пообещал, что НБУ продолжит эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости.
Он обратил внимание на то, что в последнее время гривневые активы стали более привлекательными.
"Национальный банк смог начать реализацию стратегии перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости, потому что гривневые активы, ваша гривна стала привлекательной и вы теперь решаете - вам снимать гривну или все же рассчитывать на 16% годовых. Снять ли гривну и купить доллар, который на самом деле может колебаться в обе стороны - как ревальвировать, так и девальвировать. И вы решаете для себя ", — подчеркнул Пышный.
Напомним, в Украины есть план "Б" при возникновении сложностей с международной поддержкой. В частности Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников.
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