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Голова НБУ озвучив, до якого курсу варто готуватися українцям 2024 року

7 січня 2024 05:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Голова НБУ озвучив, до якого курсу варто готуватися українцям 2024 року
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: Нацбанк
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Нацбанк 2024 року робитиме все можливе для курсвої стабільності. Утім, традиційно там не дають прогнози щодо курсу долара.

Про це розповів очільник НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.

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Голова банку пообіцяв, що НБУ продовжить ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості.

Він звернув увагу на те, що останнім часом гривневі активи стали значно привабливішими.

"Національний банк зміг розпочати реалізацію стратегії переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості, тому що гривневі активи, ваша гривня стала привабливою і ви тепер вирішуєте - вам знімати гривню чи все ж таки розраховувати на 16% річних. Чи зняти гривню і купити долар, який насправді може коливатися в обидва боки — як ревальвувати, так і девальвувати. І ви вирішуєте для себе", — наголосив Пишний.

Нагадаємо, в України є план "Б" у разі виникнення складнощів з міжнародною підтримкою. Зокрема, Україна повинна буде втриматися за рахунок власних ресурсів та власних джерел.

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