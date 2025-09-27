Видео
Главная Финансы Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты — детали

Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты — детали

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 09:50
Новые правила — Гетманцев объяснил, сколько налогов будут платить таксисты в Украине
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Украинцев, которые предоставляют услуги такси, ждут новые налоговые правила. Изменения также коснутся курьеров, арендодателей, продавцов и т.д., которые получают доходы с цифровых платформ.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.



"Не хочу шокировать таксистов, но, опять же, по действующему законодательству, они должны или открывать ФЛП, или платить налог со всего дохода по общей ставке 18% плюс 5% военного сбора. Это то, что есть сейчас, и оно работает давно. В новом законопроекте предусмотрено упрощение в уплате налогов и снижение ставки налогообложения, в том числе и для таксистов", — пояснил он.

Речь идет о законопроекте №14025, который, согласно пояснительной записке, разработан для внедрения в Украине международной системы автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и является международным обязательством Украины перед МВФ.

Что изменится для таксистов и продавцов

Документ предусматривает, что под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

  • предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;
  • личные услуги;
  • продажа товаров;
  • предоставление в аренду транспортных средств.

Таким образом, закон, в случае его принятия, будет распространяться на такие компании, как OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking и т.д., а также все сервисы такси.

"Сейчас они облагаются налогом и так. С момента принятия Налогового кодекса в 2010 году, все, что продается или предоставляется как услуга, облагается налогом. И то, что предлагает Министерство финансов это, во-первых, уменьшить налоговую ставку на такие операции с 18% до 5%. Во-вторых упростить механизм налогообложения. Ведь сегодня существует достаточно сложный механизм  если ты что-то получил за оказанную услугу, ты должен сам подать декларацию в Государственную налоговую службу и уплатить налог с этого", — пояснил Гетманцев.

Нардеп добавил, что Минфин также предлагает, чтобы это делала та платформа, через которую происходит соответствующий платеж.

Сколько налогов придется платить

В документе сказано, что Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5 %, при условии, что деятельность осуществляет резидент, достигший 18 лет и:

  • имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и осуществляет через него все расчеты;
  • не осуществляет продажу подакцизных товаров;
  • не является самозанятым лицом в соответствии с Кодексом;
  • не использует труд наемных лиц.

Объем дохода, полученный физическим лицом — подотчетным продавцом в течение календарного года от осуществления отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

При этом некоторые продавцы будут освобождены от налогообложения. Эту обязанность не планируют распространять на украинцев, которые в течение отчетного периода (календарного года) осуществили не более трех продаж товаров через одну платформу на общую сумму до 2 000 евро в эквиваленте (по официальному курсу НБУ на 1 января).

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут получить скидки на услуги такси. В рамках программы, которая будет действовать в течение сентября 2025 года, можно будет сэкономить до 40% от суммы.

Также узнавайте, когда может заработать новая программа МВФ, которая предусматривает новые ставки налогов.


Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
