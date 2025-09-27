Нові правила — Гетманцев пояснив, скільки податків платитимуть таксисти в Україні

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Українців, які надають послуги таксі, чекають нові податкові правила. Зміни також торкнуться кур'єрів, орендодавців, продавців тощо, які отримують доходи з цифрових платформ.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Не хочу шокувати таксистів, але, знову ж таки, за чинним законодавством, вони мають або відкривати ФОП, або сплачувати податок з усього доходу за загальною ставкою 18% плюс 5% військового збору. Це те, що є зараз, і воно працює давно. В новому законопроєкті передбачено спрощення у сплаті податків і зниження ставки оподаткування, в тому числі й для таксистів", — пояснив він.

Йдеться про законопроєкт №14025, який, згідно з пояснювальною запискою, розроблено для запровадження в Україні міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Це необхідно для гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та є міжнародним зобов’язанням України перед МВФ.

Що зміниться для таксистів та продавців

Документ передбачає, що під оподаткування підпадають такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Таким чином, закон, у разі його прийняття, буде поширюватися на такі компанії, як OLX, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua, Booking тощо, а також усі сервіси таксі.

"Зараз вони оподатковуються і так. З моменту прийняття Податкового кодексу у 2010 році, все, що продається чи надається як послуга, оподатковується. І те, що пропонує Міністерство фінансів — це, по-перше, зменшити податкову ставку на такі операції з 18% до 5%. По-друге — спростити механізм оподаткування. Адже сьогодні існує досить складний механізм — якщо ти щось отримав за надану послугу, ти повинен сам подати декларацію до Державної податкової служби та сплатити податок з цього", — пояснив Гетманцев.

Нардеп додав, що Мінфін також пропонує, щоб це робила та платформа, через яку відбувається відповідний платіж.

Скільки податків доведеться платити

В документі сказано, що Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5 %, за умови що діяльність здійснює резидент, який досягнув 18 років та:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та здійснює через нього усі розрахунки;

не здійснює продаж підакцизних товарів;

не є самозайнятою особою відповідно до Кодексу;

не використовує працю найманих осіб.

Обсяг доходу, отриманий фізичною особою — підзвітним продавцем протягом календарного року від здійснення звітної діяльності, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

При цьому деякі продавці будуть звільнені від оподаткування. Цей обов’язок не планують поширювати на українців, які протягом звітного періоду (календарного року) здійснили не більше трьох продажів товарів через одну платформу на загальну суму до 2 000 євро в еквіваленті (за офіційним курсом НБУ на 1 січня).

