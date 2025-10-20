Вступление Украины в Европейский Союз — Гетманцев рассказал, что происходит с долларом и евро (видео)

Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Доллар в Украине продолжает играть важную роль для экономической стабильности. При этом объем операций в евро растет.

Об этом сказал в эфире Новини.LIVE руководитель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Евро как курсообразующая валюта

По словам Даниила Гетманцева, во время евроинтеграционного процесса нужно рассчитывать на то, что курс гривны не просядет по отношению к доллару и евро.

"У нас увеличивается объем операций именно в евро. Евро для нас является более важным индикатором, хотя и доллар важен. Я бы не делал здесь акцент на "или" — я бы рассчитывал на то, что мы не будем проседать по отношению к двум валютам", — подчеркнул политик.

Переход на евро в Украине

Ранее в Национальном банке Украины признавали вероятным переход в расчетах с доллара на евро во внешнем секторе, когда наша страна вступит в Европейский Союз.

Однако, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, такой переход — не близкая перспектива.

"Мы изучаем этот вопрос. Но на сегодня вопрос рассмотрения в краткосрочной перспективе такого перехода не стоит", — сказал Сергей Николайчук в мае 2025 года.

Банкир также отметил, что изменения в монетарной политике не скажутся на качестве жизни рядовых граждан.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал неотвратимым процессом вступление страны в ЕС. Глава государства подчеркнул, что это выбор украинского народа. Также мы объясняли, какие изменения могут произойти с евро, если Украина и Россия заключат перемирие. Например, на курс доллара влияют внеэкономические факторы.