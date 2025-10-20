Вступ України до Європейського Союзу — Гетманцев розповів, що відбувається з доларом і євро (відео)

Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Долар в Україні продовжує відігравати важливу роль для економічної стабільності. При цьому обсяг операцій у євро зростає.

Про це сказав в етері Новини.LIVE керівник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Євро як курсоутворююча валюта

За словами Данила Гетманцева, під час євроінтеграційного процесу потрібно розраховувати на те, що курс гривні не просяде стосовно долара та євро.

"У нас збільшується обсяг операцій саме у євро. Євро для нас є більш важливим індикатором, хоча і долар важливий. Я б не робив тут сполучник "або" — я б розраховував на те, що ми не будемо просідати стосовно двох валют", — підкреслив політик.

Перехід на євро в Україні

Раніше у Національному банку України визнавали ймовірним перехід у розрахунках з долара на євро у зовнішньому секторі, коли наша країна вступить до Європейського Союзу.

Однак, за словами заступника очільника НБУ Сергія Ніколайчука, такий перехід — не близька перспектива.

"Ми вивчаємо це питання. Але на сьогодні питання розгляду в короткостроковій перспективі такого переходу не стоїть", — сказав Сергій Ніколайчук у травні 2025 року.

Банкір також зауважив, що зміни у монетарній політиці не позначаться на якості життя пересічних громадян.

