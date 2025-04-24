Герой Украины посмертно в 2025 году — какое денежное вознаграждение гарантирует государство семье погибшего защитника

Человек в военной форме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент страны награждает почетным званием Герой Украины воинов, которые проявили мужество и героизм при обороне страны. К сожалению, часто эти награды защитникам присваивают уже посмертно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о помощи, которую государство предоставляет семьям погибших Героев Украины и о том, как их семьи могут получить финансовую поддержку.

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Герой Украины посмертно — кому положены выплаты

Получить денежное вознаграждение, как говорится в постановлении Кабмина Украины № 144, могут:

лица, которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

члены семей лиц, которым присвоили звание Герой Украины и наградили орденом "Золотая Звезда" посмертно.

Членами семьи Героя Украины считаются жена (муж), дети, родители.

Герой Украины посмертно — какую денежную помощь выплачивает государство

Семьям полагается выплата в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, в котором гражданин получил звание Героя Украины. В 2025 году речь идет о сумме в 151,4 тыс. гривен.

Чтобы получить денежную выплату, члену семьи нужно лично или через почту отправить в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление о выплате. В нем нужно указать собственный текущий банковский счет. Кроме заявления понадобятся также копии:

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке (для выплаты денежного вознаграждения жене или мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми Героя Украины) — чтобы выплату получил ребенок Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины (для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего).

Напомним, ранее стало известно, что семьям погибших в 2022 году добровольцев государство доплатит финансовую помощь. Размер выплат увеличится с 2 млн гривен до 15 млн гривен.

Также мы писали, кто из защитников получит по 50 тыс. гривен дополнительного вознаграждения. Такую сумму выплачивают за службу в составе органов военного управления и в штабах.