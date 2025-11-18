Зимняя поддержка для украинцев в Польше — удастся ли гражданам за рубежом получить выплаты

Украинская молодежь в парке. Фото: Новини.LIVE

Украинцам с ноября 2025 года могут оформлять одноразовую денежную помощь в 1 тысячу гривен. Эти деньги будут предоставлять людям, которые фактически находятся на территории страны.

Об этом говорится в публикации Inpoland.net.pl.

Реклама

Читайте также:

Зимняя поддержка для украинцев в Польше

Проверку места пребывания будут выполнять пограничники. Если выяснится, что человек подал заявку на получение помощи, но выехал за границу, то он не получит выплаты. Соответственно, граждане Украины, которые находятся в Польше, не смогут претендовать на выплату 1 тысячи гривен.

"Это правило введено для того, чтобы финансовая помощь была направлена тем, кто сталкивается с дополнительными расходами на зиму именно внутри страны", — отмечается в статье.

Поэтому украинцам лучше подавать заявку только при условии соответствия критериям программы.

Что еще стоит знать

Напомним, что 1 тысяча гривен по программе "Зимняя поддержка" выплачивается после того, как гражданин подаст заявку на выплату через приложение Дія. Но среди украинцев есть люди, которые не пользуются электронными сервисами. Но несмотря на это, денежную помощь они все же получат: выплаты будут осуществляться автоматически через отделения Укрпошты. Это же касается украинцев, которые:

не имеют смартфона;

доступа к интернету;

являются людьми с инвалидностью.

Заявки будут приниматься с 18 ноября по 24 декабря в любом отделении или через почтальона.

Ранее мы рассказывали, что программа "Зимняя поддержка" создавала для того, чтобы облегчить жизнь граждан в отопительный сезон 2025-2026 годов. Особое внимание уделят людям с инвалидностью. Еще мы писали, что 1 тысячу гривен выплачивают как взрослым, так и детям. Известно, как родители могут оформить государственную помощь.