Что выгоднее использовать для отопления дома в Украине: газ, дрова или уголь

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С приближением зимы многие украинцы начинают задумываться о том, какой вид топлива выбрать для отопления своих домов. В условиях экономической нестабильности и роста цен на энергоносители выбор оптимального варианта становится особенно трудным. Каждый вид топлива — дрова, уголь и газ — имеют как недостатки, так и преимущества.

Новини.LIVE рассказывают, что выгоднее использовать для отопления дома в Украине и сколько будет стоить 1 кВт-ч энергии для разных видов топлива.

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Сколько стоит отопление газом

Однако они все используются для отопления и при сжигании выделяют тепло. Зная количество выделяемой энергии при использовании этих видов топлива и их стоимость можно определить, какое из них будет более выгодным.

Расчеты будем производить с использованием удельной теплоты сгорания, измеряемой в джоулях. Так мы сможем определить стоимость 1 кВт-ч тепла (равна 3,6 МДж), полученного из разных видов топлива.

В среднем удельная теплота сгорания 1 м³ природного газа в Украине составляет 34,3 МДж. Это означает, что при сжигании 1 м³ газа выделяется 34,3 МДж или 9,53 кВтч энергии.

Предположим, что в доме установлен стандартный атмосферный газовый котел с КПД 90%. Соответственно, при сжигании 1 м³ газа здание получит 8,57 кВт-ч энергии (9,53*0,9), что эквивалентно 30,87 МДж.

Кубометр газа в "Нефтегазе Украины" стоит 7,96 грн за м³. Медианная цена на доставку голубого топлива будет равна 1,88 грн. Стоимость 1 кВт-ч энергии составит: 3,6 МДж*9,84 грн/30,87 МДж = 1,15 грн.

Сколько стоит отопление углем

В Украине продается уголь разных марок и сортов. Предположим, что для отопления дома мы используем каменный уголь со средней теплотой сгорания 29,3 МДж на килограмм. Это означает, что при сжигании 1 кг угля выделяется 8,14 кВт-ч энергии.

Допустим также, что в доме установлен качественный угольный котел с КПД 80%. В этом случае при сжигании 1 кг угля мы получим 8,14*0,80 = 6,5 кВт-ч энергии или 23,4 МДж.

Стоимость угля в среднем составляет около 11 000 грн за тонну. Таким образом, стоимость 1 кВт-ч энергии из угля (3,6 МДж) составит: 3,6 МДж*11 грн/23,4 МДж = 1,69 грн.

Сколько стоит отопление дровами

Расчет для дров затруднен из-за широкого ассортимента древесных пород, доступных в Украине, и их разнообразная стоимость.

Кроме того, уровень влажности дров, который может изменяться у разных поставщиков, оказывает значительное влияние на теплотворность, а значит, и на соотношение затрат и полученной энергии.

Например, возьмем среднюю цену дубовых дров, доступных через сервис "ДроваЄ" — 2300 грн за м³. Предположим, что это колотые дубовые дрова с влажностью около 20%. 1 кубометр таких дров весит примерно 690 кг. Для расчетов используем КПД твердотопливного котла 70% и теплотворную способность дубовых дров 4,2 кВт-ч (15,1 МДж) на килограмм.

Таким образом, при сжигании 1 кг дубовых дров мы получаем 4,2 кВт-ч*0,7(КПД) = 2,94 кВт-ч энергии, или 10,58 МДж. Рассчитаем стоимость 1 кВт-ч энергии из дубовых дров: 3,6 МДж*3,3 грн/кг/10,58 МДж = 1,12 грн

Каким видом топлива выгоднее отапливать дом в Украине

Итак, в результате расчетов мы составили следующий рейтинг стоимости получения 1 кВт-ч энергии для различных видов топлива (с учетом КПД котлов и особенностей каждого типа топлива):

Дрова — 1,12 Газ — 1,15 Уголь — 1,69

Стоимость получения 1-кВт-ч энергии для разных видов топлива в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Стоит отметить, что эти расчеты достаточно приблизительны, поскольку только газ имеет стабильную цену и качество по всей Украине. Теплотворность дров и угля может значительно изменяться из-за множества факторов, таких как марка угля, влажность дров, порода древесины и другие особенности. Также мы не учитывали доставку угля и дров, поскольку в зависимости от поставщика, количества заказанного горючего и расстояния, тарифы могут кардинально отличаться.

Кроме того, следует учитывать, что при выборе твердотопливных котлов нужно быть готовым к их регулярной дозаправке. В зависимости от модели котла период загрузки топлива может изменяться от 8 до 10 часов. Также нужно периодически очищать камеру сгорания от золы. Такие котлы требуют вентиляции и дымохода. В некоторых моделях важно, чтобы в отапливаемом помещении поддерживалась определенная температура.

Среди преимуществ отопления углем или дровами следует отметить, что твердотопливные котлы автономны и не зависят от наличия электроэнергии. А вот газовым котлам в подавляющем большинстве нужен постоянный источник питания.

Кроме того, установка газового оборудования требует значительных финансовых затрат, особенно если необходимо подключение к газовой сети или установка газового отопительного агрегата. Необходимо собрать множество разрешительных документов и заказать проект газоснабжения. Эксперты рекомендуют заранее подготовиться к подключению газового котла и планировать его установку в теплое время года.

Напомним, мы рассказывали, как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре. Украинцы могут приобрести этот вид топлива для подготовки к новому отопительному сезону как онлайн, так и в ближайшем лесном хозяйстве.

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