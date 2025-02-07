Цена газа в 2025 году — какая средняя стоимость ресурса в январе

Подземное хранилище газа. Фото: УНИАН

Газ в Украине в январе 2025 года реализовывался по фактической цене в 16 334 грн за тыс. кубометров без учета налога на добавленную стоимость (НДС). В начале года топливо подорожало почти на 7%, если сравнивать с декабрем 2024-го.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

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Цена на газ в Украине растет с мая 2024 года. Всего за год стоимость топлива повысилась более чем на 28%.

Скриншот. Фото: Минэкономики

В ведомстве отмечают, что цены устанавливаются после анализа трех величин, которые являются ключевыми:

средневзвешенная цена газа по договорам с НАК "Нафтогаз Украины". Из-за того, что в декабре 2024 года такие соглашения не были заключены, этот фактор не учитывался в расчетах;

средневзвешенная цена газа, по которой его продавали украинские добывающие компании на биржах в декабре 2024 года, составила 15 914 грн за 1 тыс. м³ (без НДС);

средневзвешенная цена газа, согласно данным Argus European Natural Gas и ICIS European Spot Gas Market. В декабре 2024 года этот показатель составил 16 334,44 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), которая определена как среднее арифметическое значение.

В то же время на европейском рынке газ стоит 595 долларов за тысячу кубометров (24,7 тысяч гривен), пишет агентство Bloomberg.

Скриншот. Фото: Ice

Сейчас стоимость топлива в ЕС примерно на 70% выше, чем год назад, поскольку зима в Европе в этом году холоднее, чем в прошлом году. То есть из хранилищ используют большие объемы газа.

Какова ситуация с запасами топлива

В Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением газом населения и предприятий, поскольку уровень заполнения подземных хранилищ газа приближается к 10%. Как пояснил бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, этот показатель является самым низким за всю историю.

В связи с этим страна может понести существенные финансовые убытки, ведь Нафтогазу придется резко нарастить импорт топлива.

Ранее стало известно, сколько будут платить за газ с 1 февраля бытовые потребители. Часть населения сможет не переплачивать за распределение "голубого" топлива.

Также мы рассказывали, грозит ли украинцам ограничения в поставках газа. В Нафтогазе озвучили окончательный ответ.