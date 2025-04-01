Самые богатые люди мира в рейтинге Forbes — кто попал в первую десятку

Forbes назвал самых богатых людей мира — кто в десятке
Американский Forbes опубликовал свой рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году. Совокупный капитал десяти главных богачей планеты составил 1,821 трлн долларов.
Новини.LIVE рассказывают, кто оказался в десятке и кому удалось возглавить рейтинг Forbes USA.
В рейтинге самых богатых оказались бизнесмены из разных сфер — от техно до моды.
Илон Маск — 1 место
- Состояние: 342 млрд долл.
- Ключевые активы: Tesla, SpaceX, X (Twitter).
- Возраст: 53 года.
Американский бизнесмен Илон Маск остается одним из самых богатых людей мира в 2025 году благодаря успеху Tesla, SpaceX и других его проектов. Его состояние значительно выросло после новых достижений в сфере искусственного интеллекта и космических перевозок.
Марк Цукерберг — 2 место
- Состояние: 216 млрд долл.
- Ключевые активы: Facebook.
- Возраст: 40 лет.
В 2023 году основатель компании META, которой принадлежит социальная сеть Facebook, потерял место в топ-10 самых богатых миллиардеров. Но уже в следующем году бизнесмен занял четвертое место, а в 2025 ему удалось попасть в тройку лидеров.
Джефф Безос — 3 место
- Состояние: 215 млрд долл.
- Ключевые активы: Amazon.
- Возраст: 61 год.
До 2022 года основатель интернет-магазина Amazon в течение четырех лет возглавлял рейтинг самых богатых миллиардеров мира, однако затем уступил свое место Илону Маску.
Ларри Эллисон — 4 место
- Состояние: 192 млрд долл.
- Ключевые активы: Oracle.
- Возраст: 80 лет.
Американский предприниматель основал производителя программного обеспечения Oracle, первым клиентом которого стало ЦРУ. Интересный факт: в 2012 году бизнесмен приобрел живописный остров Ланаи, а в 2020 году переехал туда жить.
Бернар Арно — 5 место
- Состояние: 178.
- Ключевые активы: LVMH.
- Возраст: 76 лет.
Именно французский бизнесмен занял первое место в рейтинге, однако уже в 2025 году получил пятую строчку. В начале этого года состояние Арно за один день сократилось на 11 млрд долларов после публикации финансового отчета компании LVMH.
Уоррен Баффетт — 6 место
- Состояние: 154 млрд долл.
- Ключевые активы: Berkshire Hathaway.
- Возраст: 94 года.
Кроме предпринимательской деятельности Баффетт является одним из крупнейших филантропов в мире: он поддерживает инициативу The Giving Pledge и пообещал отдать 99% своего капитала на благотворительность.
Ларри Пейдж — 7 место
- Состояние: 144 млрд долл.
- Ключевые активы: Google.
- Возраст: 52 года.
Один из основателей Google покинул пост генерального директора главной компании Alphabet в конце 2019 года, но остается ее акционером и членом совета директоров.
Сергей Брин — 8 место
- Состояние: 138 млрд долл.
- Ключевые активы: Google.
- Возраст: 51 год.
Уроженец РФ увеличивает свой капитал благодаря подорожанию стоимости акций технологических компаний, особенно Alphabet Inc. (материнской компании Google). К слову, Брин и Пейдж вместе создали Google в 1998 году.
Амансио Ортега — 9 место
- Состояние: 124 млрд долл.
- Ключевые активы: Zara.
- Возраст: 89 лет.
Один из самых богатых розничных продавцов одежды в мире основал компанию Inditex, которая сейчас владеет более 6 тыс. магазинов в 90 странах мира.
Стив Балмер — 10 место
- Состояние: 18 млрд долл.
- Ключевые активы: Microsoft.
- Возраст: 69 лет.
Под руководством американца компания Microsoft создавала свои первые версии MS-DOS и Windows. Однако сейчас состояние Балмера уменьшается: так, в 2024 году он потерял 10 млрд долл, а в этом году еще 3 млрд долл.
Напомним, что по итогам 2024 года общий капитал бизнесменов из списка 500 самых богатых людей, достиг отметки в 10 трлн долл. Прирост капитала достиг 1,5 трлн долл.
Также мы рассказывали, что миллиардер Илон Маск продал сеть X (бывший Twitter) одной из своих компаний. Стоимость сделки составила более 40 млрд долларов.
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