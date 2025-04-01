Найбагатші люди світу у рейтингу Forbes — хто потрапив у першу десятку

Ілон Маск з мікрофоном. Фото: Reuters

Американський Forbes опублікував свій рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році. Сукупний капітал десяти головних багатіїв планети склав 1,821 трлн доларів.

Новини.LIVE розповідають, хто опинився в десятці та кому вдалося очолити рейтинг Forbes USA.

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У рейтингу найбагатших опинилися бізнесмени з різних сфер — від техно до моди.

Найбагатші люди у світі. Графіка: Новини.LIVE

Ілон Маск — 1 місце

Статки: 342 млрд дол.

Ключові активи: Tesla, SpaceX, X (Twitter).

Вік: 53 роки.

Американський бізнесмен Ілон Маск залишається одним із найбагатших людей світу у 2025 році завдяки успіху Tesla, SpaceX та інших його проєктів. Його статки значно зросли після нових досягнень у сфері штучного інтелекту та космічних перевезень.

Марк Цукерберг — 2 місце

Статки: 216 млрд дол.

Ключові активи: Facebook.

Вік: 40 років.

У 2023 році засновник компанії META, якій належить соціальна мережа Facebook, втратив місце у топ-10 найбагатших мільярдерів. Але вже наступного року бізнесмен посів четверте місце, а у 2025 йому вдалося потрапити до трійки лідерів.

Джефф Безос — 3 місце

Статки: 215 млрд дол.

Ключові активи: Amazon.

Вік: 61 рік.

До 2022 року засновник інтернет-магазину Amazon впродовж чотирьох років очолював рейтинг найбагатших мільярдерів світу, однак потім поступився своїм місцем Ілону Маску.

Ларрі Еллісон — 4 місце

Статки: 192 млрд дол.

Ключові активи: Oracle.

Вік: 80 років.

Американський підприємець заснував виробника програмного забезпечення Oracle, першим клієнтом якого стало ЦРУ. Цікавий факт: у 2012 році бізнесмен придбав мальовничий острів Ланаї, а у 2020 році переїхав туди жити.

Бернар Арно — 5 місце

Статки: 178.

Ключові активи: LVMH.

Вік: 76 років.

Саме французький бізнесмен посів перше місце у рейтингу, однак вже у 2025 році отримав п'яту сходинку. На початку цього року статки Арно за один день скоротилися на 11 млрд доларів після публікації фінансового звіту компанії LVMH.

Воррен Баффет — 6 місце

Статки: 154 млрд дол.

Ключові активи: Berkshire Hathaway.

Вік: 94 роки.

Крім підприємницької діяльності Баффет є одним із найбільших філантропів у світі: він підтримує ініціативу The Giving Pledge та пообіцяв віддати 99% свого капіталу на благодійність.

Ларрі Пейдж — 7 місце

Статки: 144 млрд дол.

Ключові активи: Google;

Вік: 52 роки.

Один із засновників Google залишив посаду генерального директора головної компанії Alphabet наприкінці 2019 року, але залишається її акціонером та членом ради директорів.

Сергій Брін — 8 місце

Статки: 138 млрд дол.

Ключові активи: Google.

Вік: 51 рік.

Уродженець РФ збільшує свій капітал завдяки подорожчанню вартості акцій технологічних компаній, особливо Alphabet Inc. (материнської компанії Google). До слова, Брін і Пейдж разом створили Google у 1998 році.

Амансіо Ортега — 9 місце

Статки: 124 млрд дол.

Ключові активи: Zara.

Вік: 89 років.

Один із найбагатших роздрібних продавців одягу у світі заснував компанію Inditex, яка наразі володіє понад 6 тис. магазинів у 90 країнах світу.

Стів Балмер — 10 місце

Статки: 18 млрд дол.

Ключові активи: Microsoft.

Вік: 69 років.

Під керівництвом американця компанія Microsoft створювала свої перші версії MS-DOS та Windows. Однак зараз статки Балмера зменшуються: так, у 2024 році він втратив 10 млрд дол, а цього року ще 3 млрд дол.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року загальний капітал бізнесменів зі списку 500 найбагатших людей, досяг позначки у 10 трлн дол. Приріст капіталу сягнув 1,5 трлн дол.

Також ми розповідали, що мільярдер Ілон Маск продав мережу X (колишній Twitter) одній зі своїх компаній. Вартість угоди склала понад 40 млрд доларів.