Найбагатші люди світу у рейтингу Forbes — хто потрапив у першу десятку

Forbes назвав найбагатших людей світу — хто у десятці
Американський Forbes опублікував свій рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році. Сукупний капітал десяти головних багатіїв планети склав 1,821 трлн доларів.
Новини.LIVE розповідають, хто опинився в десятці та кому вдалося очолити рейтинг Forbes USA.
У рейтингу найбагатших опинилися бізнесмени з різних сфер — від техно до моди.
Ілон Маск — 1 місце
- Статки: 342 млрд дол.
- Ключові активи: Tesla, SpaceX, X (Twitter).
- Вік: 53 роки.
Американський бізнесмен Ілон Маск залишається одним із найбагатших людей світу у 2025 році завдяки успіху Tesla, SpaceX та інших його проєктів. Його статки значно зросли після нових досягнень у сфері штучного інтелекту та космічних перевезень.
Марк Цукерберг — 2 місце
- Статки: 216 млрд дол.
- Ключові активи: Facebook.
- Вік: 40 років.
У 2023 році засновник компанії META, якій належить соціальна мережа Facebook, втратив місце у топ-10 найбагатших мільярдерів. Але вже наступного року бізнесмен посів четверте місце, а у 2025 йому вдалося потрапити до трійки лідерів.
Джефф Безос — 3 місце
- Статки: 215 млрд дол.
- Ключові активи: Amazon.
- Вік: 61 рік.
До 2022 року засновник інтернет-магазину Amazon впродовж чотирьох років очолював рейтинг найбагатших мільярдерів світу, однак потім поступився своїм місцем Ілону Маску.
Ларрі Еллісон — 4 місце
- Статки: 192 млрд дол.
- Ключові активи: Oracle.
- Вік: 80 років.
Американський підприємець заснував виробника програмного забезпечення Oracle, першим клієнтом якого стало ЦРУ. Цікавий факт: у 2012 році бізнесмен придбав мальовничий острів Ланаї, а у 2020 році переїхав туди жити.
Бернар Арно — 5 місце
- Статки: 178.
- Ключові активи: LVMH.
- Вік: 76 років.
Саме французький бізнесмен посів перше місце у рейтингу, однак вже у 2025 році отримав п'яту сходинку. На початку цього року статки Арно за один день скоротилися на 11 млрд доларів після публікації фінансового звіту компанії LVMH.
Воррен Баффет — 6 місце
- Статки: 154 млрд дол.
- Ключові активи: Berkshire Hathaway.
- Вік: 94 роки.
Крім підприємницької діяльності Баффет є одним із найбільших філантропів у світі: він підтримує ініціативу The Giving Pledge та пообіцяв віддати 99% свого капіталу на благодійність.
Ларрі Пейдж — 7 місце
- Статки: 144 млрд дол.
- Ключові активи: Google;
- Вік: 52 роки.
Один із засновників Google залишив посаду генерального директора головної компанії Alphabet наприкінці 2019 року, але залишається її акціонером та членом ради директорів.
Сергій Брін — 8 місце
- Статки: 138 млрд дол.
- Ключові активи: Google.
- Вік: 51 рік.
Уродженець РФ збільшує свій капітал завдяки подорожчанню вартості акцій технологічних компаній, особливо Alphabet Inc. (материнської компанії Google). До слова, Брін і Пейдж разом створили Google у 1998 році.
Амансіо Ортега — 9 місце
- Статки: 124 млрд дол.
- Ключові активи: Zara.
- Вік: 89 років.
Один із найбагатших роздрібних продавців одягу у світі заснував компанію Inditex, яка наразі володіє понад 6 тис. магазинів у 90 країнах світу.
Стів Балмер — 10 місце
- Статки: 18 млрд дол.
- Ключові активи: Microsoft.
- Вік: 69 років.
Під керівництвом американця компанія Microsoft створювала свої перші версії MS-DOS та Windows. Однак зараз статки Балмера зменшуються: так, у 2024 році він втратив 10 млрд дол, а цього року ще 3 млрд дол.
Нагадаємо, що за підсумками 2024 року загальний капітал бізнесменів зі списку 500 найбагатших людей, досяг позначки у 10 трлн дол. Приріст капіталу сягнув 1,5 трлн дол.
Також ми розповідали, що мільярдер Ілон Маск продав мережу X (колишній Twitter) одній зі своїх компаній. Вартість угоди склала понад 40 млрд доларів.
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