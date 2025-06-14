Мобилизация 2025 — когда военный не может быть ФЛП и почему

Люди подписывают документы, которые лежат на столе. Фото: Unsplash

В Украине тысячи мужчин вступили в ряды Вооруженных сил Украины из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. В армии сейчас есть много тех, кто в мирной жизни был успешным бизнесменом и развивал собственное дело, однако отказался от этого ради защиты Родины. Но часть украинцев, возможно и в дальнейшем ведут свои бизнес дела, находясь в армии.

Адвокат "Адвокатского бюро Романа Сацыка" Мария Ганина рассказала журналистам издания РБК-Украина, кому из украинцев после призыва нужно отказаться от предпринимательской деятельности.

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По словам Марии Ганиной, Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей (ФОПов) остается в силе для украинцев, которые:

проходят базовую военную службу;

проходят военную службу по призыву по мобилизации или призваны на службу в особый период;

подписали контракт для прохождения военной службы.

При этом этой нормой закона не могут воспользоваться военные должностные лица Вооруженных сил Украины ВСУ. Это военнослужащие, которые:

работают на штатных должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей;

имеют статус специально уполномоченных на выполнение таких обязанностей согласно законодательству.

Такие военные, как отметила эксперт, не могут заниматься:

предпринимательской деятельностью;

другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту).

Что будет, если заниматься бизнесом во время службы

Если человек нарушит установленные нормы ограничений и будет заниматься другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью, государство его оштрафует. Размер штрафа в 2025 году составляет от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

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