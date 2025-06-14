Мобілізація 2025 — коли військовий не може бути ФОП і чому

Люди підписують документи, які лежать на столі. Фото: Unsplash

В Україні тисячі чоловіків долучилися до лав Збройних сил України через повномасштабний напад РФ на Україну. В армії зараз є багато тих, хто у мирному житті був успішним бізнесменом та розвивав власну справу, однак відмовився від цього заради захисту Батьківщини. Однак частина українців, можливо й надалі ведуть свої бізнесові справи, перебуваючи у війську.

Адвокатка "Адвокатського бюро Романа Сацика" Марія Ганіна розповіла журналістам видання РБК-Україна, кому з військових після призову потрібно відмовитися від підприємницької діяльності.

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За словами Марії Ганіної, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів) залишається чинною для українців, які:

проходять базову військову службу;

проходять військову службу за призовом під час мобілізації або призвані на службу в особливий період;

підписали контракт для проходження військової служби.

При цьому цією нормую закону не можуть скористатися військові посадові особи Збройних сил України ЗСУ. Це військовослужбовці, які:

працюють на штатних посадах, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків;

мають статус спеціально уповноважених на виконання таких обов'язків згідно із законодавством.

Такі військові, як зауважила експертка, не можуть займатися:

підприємницькою діяльністю.

іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту).

Що буде, якщо займатися бізнесом під час служби

Якщо особа порушить встановлені норми обмежень і займатиметься іншою оплачуваною дільністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, держава її оштрафує. Розмір штрафу у 2025 році становить від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Нагадаємо, сервіс NovaPay запровадив ліміти на грошові перекази для фізосіб. Зараз у клієнтів є можливість надсилати післяплатою не більше п′яти посилок, якщо їх загальна сума складатиме 30 тис. грн/міс. Дізнавайтесь також, які ще нововведення чекають на ФОПів у перший місяць літа 2025 року.