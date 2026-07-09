Финпомощь в 9 областях: кто и как может получить 12 300 грн
Летом 2026 года жители девяти регионов могут зарегистрироваться в программе помощи от Украинского Красного Креста. Речь идет сразу о нескольких направлениях поддержки тех, кто нуждается в ней больше всего во время войны: людей с инвалидностью I–III группы, семей с детьми и тех, кто проживает вблизи линии фронта.
О том, кому и где доступна денежная помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может получить денежную помощь от Красного Креста
По информации организаторов, в рамках программы в девяти областях будут доступны четыре вида финансовой поддержки от Украинского Красного Креста. Если раньше речь шла о многоцелевой денежной помощи, то сейчас выплаты предоставляются по
приоритетами.
"Украинский Красный Крест оказывает денежную поддержку людям, которые в ней больше всего нуждаются. С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (МДП) в Украине больше не применяется — ее заменили на денежную помощь по приоритетам", — говорится в сообщении.
Предусмотрены следующие направления:
- Доступная денежная помощь тем, кто по-прежнему проживает вблизи линии фронта, которой могут воспользоваться наиболее экономически уязвимые граждане, чья жизнь находится в постоянной опасности. Средства будут выделены на покрытие базовых потребностей в виде продуктов, медикаментов, коммунальных услуг. В целом помощь призвана снизить финансовое давление и необходимость экономить на самом необходимом. Помощь будет предоставлена единовременно и рассчитана на полгода.
- Также предусмотрены выплаты для эвакуированных граждан, вынужденно покинувших опасные территории в течение 45 дней. Помощь должна покрыть ключевые расходы в первые месяцы эвакуации и помочь адаптироваться на новом месте. Ее предоставят единовременно, а рассчитана она на трехмесячный период.
- Доступна денежная помощь для граждан, пострадавших от атак. Речь идет о тех, у кого обстрелы разрушили или повредили жилье, а также о семьях, члены которых были ранены или погибли в результате атак. Помощь будет предоставляться единовременно на три месяца.
- Кроме того, предусмотрены выплаты для переселенцев, которые из-за опасности не имеют возможности вернуться в свои дома и не получают социальные выплаты из-за бюрократических препятствий. В список включены те, кто более полугода не проживал дома и находился вдали от боевых действий. Выплаты покроют базовые потребности.
Где можно получить финпомощь и каковы размеры выплат
Согласно условиям программы Красного Креста, обратиться за оформлением денежной помощи смогут жители следующих областей:
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Предусматриваются следующие размеры выплат:
- тем, кто продолжает проживать вблизи линии фронта — 12 300 грн;
- эвакуированным гражданам в течение 45 дней — 12 300 грн;
- гражданам, пострадавшим от атак — 12 300 грн;
- переселенцам, не получающим социальные выплаты (на 3–9 месяцев): 2 000 грн — для взрослых, 3 000 грн — для детей/людей с инвалидностью.
Получить информацию о праве на выплаты можно в информационном центре организации: 0 800 03 32 656.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле Каритас Украины запустил новый этап грантовой помощи для украинцев. В частности, в его рамках граждане смогут получить профессиональное образование и переквалификацию, а деньги будут выделены на обучение. Также выплаты будут предоставлены на поддержку микробизнеса. Гранты можно получить на развитие сельского хозяйства.
Еще Новини.LIVE сообщали, что граждане могут оформить денежную помощь в размере 50 000 грн. Речь идет о программе на Буковине, предусматривающей выплаты внутренне перемещенным лицам. Средства будут выделены тем, кто создал детский дом семейного типа и взял на воспитание не менее пяти детей.
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