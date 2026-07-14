Финпомощь Каритас: кому из ВПЛ доступны выплаты на 6 месяцев

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года жители одного из украинских городов смогут оформить денежную помощь от представительства сети благотворительных организаций "Каритас Украины". Согласно условиям программы, семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, смогут рассчитывать на выплаты для аренды жилья.

О том, кому и где предусмотрена поддержка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из ВПЛ может оформить финпомощь от Каритас

Речь идет о регистрации в целевой программе по поддержке домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которую реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава". Переселенцы смогут получить финансовую поддержку, рассчитанную на шестимесячный период.

В рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" помощь смогут получить граждане, недавно переехавшие в Полтаву.

Согласно критериям отбора, к участию приглашаются внутренне перемещенные лица, переехавшие в принимающую громаду за последние 30 дней.

Заявители также должны соответствовать как минимум одному из критериев социальной уязвимости:

Граждане с инвалидностью; Люди с тяжелыми заболеваниями; Одинокие граждане пожилого возраста (60+); Домохозяйства, состоящие из 1–2 пожилых людей без поддержки родственников; Одинокие матери, отцы или опекуны несовершеннолетних детей; Многодетные семьи, в которых есть трое и более детей до 18 лет.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Для регистрации в программе помощи от представительства сети благотворительных организаций "Каритас Украины" необходимо иметь следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справку о статусе переселенца (выданную не более 30 дней назад);

реквизиты счета (IBAN);

документы, подтверждающие критерии уязвимости;

справку ОК-5/ОК-7.

Также действуют ограничения на право на выплаты:

заявители не получали аналогичной денежной помощи от других организаций;

среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 8 422 грн.

Зарегистрироваться для получения помощи можно в отделении "Каритас Полтава" по адресу: ул. Гоголя, 28.

Возможность получения помощи можно уточнить по телефону: 0503464693, 0508887029.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кто сможет оформить выплаты в размере 2 600 долларов в июле. В рамках программы организации Mercy Corps средства получат самозанятые граждане и малые предприниматели в регионах, пострадавших от войны.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в июле в одном из регионов украинцы смогут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Предусматривается выделение до 42 000 грн на деятельность в сельской сфере. В частности, на такие выплаты могут претендовать семьи, в которых есть пожилые люди.