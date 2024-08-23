Выплаты ВПЛ с 1 сентября — кто не получит помощь

Эвакуированы люди с оккупированных территорий Харьковской области. Фото: УНІАН

В Украине с 1 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ), уже получавшие государственную помощь, продлят ее получать еще полгода на тех же условиях. В то же время, определенные категории уже не смогут рассчитывать на эти выплаты.

Об этом выплаты ВПЛ с 1 сентября рассказывает 24 Канал.

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Как сообщила вице-премьер и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, с 1 сентября около 1,5 миллиона ВПЛ получат финансовую помощь от государства.

На сегодняшний день выплаты составляют:

для людей с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен,

для других категорий — 2 тысячи гривен.

Кто не получит выплаты с 1 сентября

С 1 сентября переселенцам, совершившим дорогие покупки, будет прекращена выплата пособия.

Государственные выплаты для ВПЛ были прекращены в случаях, если после 11 июля 2023:

Куплено жилье (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен и более, за исключением случаев, когда жилье получено от государства.

Приобретен автомобиль в возрасте до 5 лет (кроме автомобилей для людей с инвалидностью и машин, купленных волонтерами для ВСУ).

Наличный депозит в банке на сумму 100 тысяч гривен и больше.

Куплены драгоценные металлы или валюта на сумму 100 тысяч гривен и больше.

Имеют в собственности жилье вне зоны боевых действий площадью более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.

Находятся на полном государственном обеспечении в психоневрологическом интернате, детском доме или доме престарелых.

Отмечено, что выплаты были прекращены для вернувшихся в свои дома переселенцев, откуда ранее эвакуировались, отбывают наказание в местах лишения свободы, либо находятся за границей безосновательно в течение 30 и более дней подряд.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины готовит изменения в процедуру предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые планируют внедрить в 2025 году. В настоящее время продолжается активная работа по обновлению механизма выплат для переселенцев.

Мы также писали, что с начала полномасштабной войны в Украине внедрены многочисленные программы для финансовой поддержки разных категорий граждан. Сегодня украинцы имеют возможность получать материальную помощь не только по государственным инициативам, но и благодаря специальным проектам международных организаций.