Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финансовая помощь ВПЛ — кого лишат выплат с 1 сентября arrow

Финансовая помощь ВПЛ — кого лишат выплат с 1 сентября

23 августа 2024 16:21
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты ВПЛ с 1 сентября — кто не получит помощь
Эвакуированы люди с оккупированных территорий Харьковской области. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ), уже получавшие государственную помощь, продлят ее получать еще полгода на тех же условиях. В то же время, определенные категории уже не смогут рассчитывать на эти выплаты.

Об этом выплаты ВПЛ с 1 сентября рассказывает 24 Канал.

Читайте также:

Сколько будут платить переселенцам в сентябре

Как сообщила вице-премьер и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, с 1 сентября около 1,5 миллиона ВПЛ получат финансовую помощь от государства.

На сегодняшний день выплаты составляют:

  • для людей с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен,
  • для других категорий — 2 тысячи гривен.

Кто не получит выплаты с 1 сентября

С 1 сентября переселенцам, совершившим дорогие покупки, будет прекращена выплата пособия.

Государственные выплаты для ВПЛ были прекращены в случаях, если после 11 июля 2023:

  • Куплено жилье (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен и более, за исключением случаев, когда жилье получено от государства.
  • Приобретен автомобиль в возрасте до 5 лет (кроме автомобилей для людей с инвалидностью и машин, купленных волонтерами для ВСУ).
  • Наличный депозит в банке на сумму 100 тысяч гривен и больше.
  • Куплены драгоценные металлы или валюта на сумму 100 тысяч гривен и больше.
  • Имеют в собственности жилье вне зоны боевых действий площадью более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.
  • Находятся на полном государственном обеспечении в психоневрологическом интернате, детском доме или доме престарелых.

Отмечено, что выплаты были прекращены для вернувшихся в свои дома переселенцев, откуда ранее эвакуировались, отбывают наказание в местах лишения свободы, либо находятся за границей безосновательно в течение 30 и более дней подряд.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины готовит изменения в процедуру предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые планируют внедрить в 2025 году. В настоящее время продолжается активная работа по обновлению механизма выплат для переселенцев.

Мы также писали, что с начала полномасштабной войны в Украине внедрены многочисленные программы для финансовой поддержки разных категорий граждан. Сегодня украинцы имеют возможность получать материальную помощь не только по государственным инициативам, но и благодаря специальным проектам международных организаций.

выплаты финансовая помощь деньги переселенцы ВПЛ помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:15 Оккупанты сбросили взрывчатку в Херсоне — есть раненые

17:15 Захват заложников в российской колонии — на одном из заключенных "жилет смертника"

17:14 Часы Медведчука с портретом его жены продадут на аукционе

17:12 Несовершеннолетние дети — кто может уволиться из армии из-за этого основания

17:08 Россияне остановили паромную переправу в Крым после атаки ВСУ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

17:04 В Новой Каховке критическая ситуация с медобслуживанием — нет врачей, оборудование вывезли оккупанты

16:58 Власти России призвали жителей еще одного города Курской области немедленно эвакуироваться

16:51 АТЕШ обнаружил месторасположение одного из российских полевых складов из БК на Донеччине

16:46 Зеленский подписал ряд важных соглашений с премьер-министром Индии — о чем идет речь

16:40 Во Львовской области мотоцикл влетел в авто — в полиции заявили о пострадавших подростках

17:15 Оккупанты сбросили взрывчатку в Херсоне — есть раненые

17:15 Захват заложников в российской колонии — на одном из заключенных "жилет смертника"

17:14 Часы Медведчука с портретом его жены продадут на аукционе

17:12 Несовершеннолетние дети — кто может уволиться из армии из-за этого основания

17:08 Россияне остановили паромную переправу в Крым после атаки ВСУ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

17:04 В Новой Каховке критическая ситуация с медобслуживанием — нет врачей, оборудование вывезли оккупанты

16:58 Власти России призвали жителей еще одного города Курской области немедленно эвакуироваться

16:51 АТЕШ обнаружил месторасположение одного из российских полевых складов из БК на Донеччине

16:46 Зеленский подписал ряд важных соглашений с премьер-министром Индии — о чем идет речь

16:40 Во Львовской области мотоцикл влетел в авто — в полиции заявили о пострадавших подростках

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту