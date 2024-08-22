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Фінансова допомога українцям — які виплати можна отримати в 2024 році

22 серпня 2024 17:11
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога в Україні — хто має право на виплати та як їх можна отримати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Від початку повномасштабної війни в Україні впроваджено численні програми для фінансової підтримки різних категорій громадян. Сьогодні українці мають можливість отримувати матеріальну допомогу не лише через державні ініціативи, а й завдяки спеціальним проєктам міжнародних організацій.

Про те, які програми надають фінансову допомогу українцям та які виплати можна отримати, розповідає "Фокус".

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Виплати до Дня Незалежності

За даними Пенсійного фонду, до 33-ї річниці Незалежності України буде надана матеріальна допомога різним категоріям громадян. Пенсіонерам допомогу нарахують автоматично, тоді як військовослужбовці та інші особи, що не є ветеранами війни, отримають кошти за спеціальними заявками через рахунки частин і установ, де проходять службу.

Інші громадяни, які не є пенсіонерами і не служать, отримають допомогу за зверненням до ПФУ з підтверджуючими документами та інформацією про рахунок в уповноваженій фінансовій установі.

У 2024 році громадяни зможуть розраховувати на разову допомогу від 450 до 3,1 тис. гривень.

Виплати отримають:

  • особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • ветерани війни та особи, які працюють в спецумовах.

Заявку на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна подати до 1 жовтня 2024 року.

Підтримка ВПО

За словами віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з 1 вересня 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вже їх отримували, будуть продовжені на півроку.

Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус ВПО, становить:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;
  • для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Грошова допомога від УВКБ ООН (UNHCR)

За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, УВКБ ООН виділить Україні 30 млн доларів для одноразової допомоги в розмірі 21 тис. грн на закупівлю твердого пального для жителів дев'яти прифронтових областей.

Програма охоплює Сумську, Харківську, Херсонську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Чернігівську області, з пріоритетом для домогосподарств у межах 10 км від лінії фронту або кордону з РФ.

Пріоритетну допомогу отримують особи, постраждалі від воєнних дій. Критерії вразливості для основних груп населення можна переглянути за посиланням.

Розмір виплати складає 3 600 грн на кожного члена домогосподарства та діє протягом трьох місяців.

Виплати від ЮНІСЕФ

Допомога надається сім'ям з вразливих груп, які зобов'язані евакуюватися з прифронтових населених пунктів Харківської та Сумської областей. Після евакуації вони можуть отримати 10 800 грн на кожного члена сім'ї. Наприклад, сім'я з п'яти осіб може отримати до 54 000 грн.

Ця виплата призначена для родин із дітьми, що підлягають обов'язковій евакуації з 1 травня 2024 року з Сумщини та Харківщини, які належали до однієї з вразливих категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

  • у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
  • сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням.

Допомога від БФ Право на захист

На порталі благодійного фонду "Право на захист" сказано. що грошову допомогу можуть отримати особи, які не отримували виплати від цього БФ і міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців і мають дохід менше 6 318 грн на кожного члена сім'ї.

Виплати доступні таким категоріям:

  • особи або домогосподарства, які перебувають у районах воєнних дій у межах Запорізької області протягом останніх 4 місяців;
  • особи або домогосподарства, вимушено переміщені до Запорізької області понад 30 днів тому.

Протягом трьох місяців кожен член домогосподарства може отримувати по 3600 грн на місяць, що загалом становить 10 800 грн за весь період.

Фінансова підтримка від всесвітньої продовольчої програми ООН

Фінансову підтримку можуть отримати пенсіонери, що живуть у зонах бойових дій або потенційних загроз. Сума виплати визначається як різниця між 3 250 грн і поточною пенсією громадянина, який відповідає всім критеріям.

Детальніше про допомогу від ВПП ООН можна дізнатися за посиланням.

Грошова допомога від Карітас

Благодійна організація надає фінансову підтримку людям з вразливих груп, які живуть у населених пунктах Донецької та Запорізької областей з населенням до 5 000 осіб, розташованих на відстані 0-50 км від лінії фронту.

Допомога включає 10 800 грн на три місяці для покриття основних потреб і 6 600 грн на три місяці для медичних потреб. Кошти можна витратити на ліки, медичне обладнання, діагностику, лікування та реабілітацію. Реєстрацію для отримання допомоги проводять представники Карітасу в Запорізькій і Донецькій областях.

Для того, щоб отримати підтримку, потрібно заповнити заявку за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України готує зміни до процедури надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які планують впровадити у 2025 році. Наразі триває активна робота над оновленням механізму виплат для переселенців.

Ми також писали, що в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про виплати для жителів та переселенців Дніпра та області.

виплати ООН фінансова допомога гроші ВПО допомога

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17:11 Фінансова допомога українцям — які виплати можна отримати в 2024 році

17:00 Олена Кравець після тривалої творчої паузи запускає нове шоу зі своїми двійнятами

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