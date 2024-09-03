Денежная помощь от УВКБ ООН — кто получит деньги в сентябре

Деньги в руках пожилого человека. Фото: varta

В сентябре 2024 года уязвимые категории граждан в Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы от УВКБ ООН. В частности, деньги предоставят переселенцам.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

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Условия предоставления помощи УВКБ ООН

Получить финансовую поддержку в Киевской области смогут следующие категории населения:

граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переехавшие в течение последних шести месяцев;

украинцы, вернувшиеся на родину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переехали за границу;

граждане, которые вернулись на постоянный адрес проживания после того, как были вынуждены покинуть дом и переместиться в другие регионы после 24 февраля 2022 года.

Также нужно относиться к уязвимым категориям граждан, а доход не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Подробнее об условиях и критериях программы читайте по ссылке.

Размер помощи и как подать заявку

Размер финпомощи в 2024 году на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. гривен. Речь идет о трехмесячной выплате по 3,6 тыс. грн на одного человека.

Граждане могут следить за расписанием выездов мобильных групп для сбора данных на программу многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН в Киевской области в сентябре по ссылке.

В следующий раз форму для регистрации откроют 6 сентября в 15.00.

Список с очередью сформируют и разместят по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартует регистрация на новую многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Записаться на новые выплаты можно будет с 9 по 18 сентября включительно.

Также жителям прифронтовых территорий выплатят средства на подготовку к отопительному сезону. Деньги будут предоставлены на покупку твердого топлива.