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Финансовая помощь украинцам — какие выплаты можно получить в 2024 году

22 августа 2024 17:11
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь в Украине — кто имеет право на выплаты и как их можно получить
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С начала полномасштабной войны в Украине внедрены многочисленные программы для финансовой поддержки разных категорий граждан. Сегодня украинцы имеют возможность получать материальную помощь не только по государственным инициативам, но и благодаря специальным проектам международных организаций.

О том, какие программы оказывают финансовую помощь украинцам и какие выплаты можно получить, рассказывает "Фокус".

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Выплаты ко Дню Независимости

По данным Пенсионного фонда, к 33-й годовщине Независимости Украины будет предоставлена материальная помощь разным категориям граждан. Пенсионерам помощь начислят автоматически, тогда как военнослужащие и другие лица, не являющиеся ветеранами войны, получат средства по специальным заявкам через счета частей и учреждений, где проходят службу.

Другие граждане, не являющиеся пенсионерами и не служащие, получат помощь по обращению в ПФУ с подтверждающими документами и информацией о счете в уполномоченном финансовом учреждении.

В 2024 году граждане смогут рассчитывать на разовую помощь от 450 до 3,1 тыс. грн.

Выплаты получат:

  • лица, обладающие особыми и особыми трудовыми заслугами перед Родиной;
  • ветераны войны и лица, работающие в спецусловиях.

Заявку на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно подать до 1 октября 2024 года.

Поддержка ВПЛ

По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, с 1 сентября 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже их получали, будут продлены на полгода.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;
  • для других лиц — 2 000 грн.

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Денежная помощь от УВКБ ООН (UNHCR)

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, УВКБ ООН выделит Украине 30 млн долларов для единовременной помощи в размере 21 тыс. грн на закупку твердого горючего для жителей девяти прифронтовых областей.

Программа включает Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Черниговскую области, с приоритетом для домохозяйств в пределах 10 км от линии фронта или границы с РФ.

Приоритетную помощь получают лица, пострадавшие от военных действий. Критерии уязвимости для основных групп населения можно просмотреть по ссылке.

Размер выплаты составляет 3 600 грн на каждого члена домохозяйства и действует в течение трех месяцев.

Выплаты от ЮНИСЕФ

Помощь оказывается семьям из уязвимых групп, которые обязаны эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. После эвакуации они могут получить 10 800 грн на каждого члена семьи. Например, семья из пяти человек может получить до 54 000 грн.

Эта выплата предназначена для семей с детьми, подлежащими обязательной эвакуации с 1 мая 2024 года из Сумщины и Харьковщины, которые принадлежали к одной из уязвимых категорий (получали соответствующие выплаты Минсоцполитики):

  • в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетна с детьми до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Более подробную информацию можно просмотреть по ссылке.

Помощь от БФ Право на защиту

На портале благотворительного фонда "Право на защиту" говорится. что денежную помощь могут получить лица, которые не получали выплаты от этого БФ и международных организаций в течение последних трех месяцев и имеют доход менее 6 318 грн на каждого члена семьи.

Выплаты доступны следующим категориям:

  • лица или домохозяйства, которые находятся в районах военных действий в пределах Запорожской области за последние 4 месяца;
  • лица или домохозяйства, вынужденно перемещенные в Запорожскую область более 30 дней назад.

В течение трех месяцев каждый член домохозяйства может получать по 3 600 грн в месяц, что составляет 10 800 грн за весь период.

Финансовая поддержка от всемирной продовольственной программы ООН

Финансовую поддержку могут получить пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий или потенциальных угроз. Сумма выплаты определяется как разница между 3 250 грн и текущей пенсией гражданина, который отвечает всем критериям.

Подробнее о помощи от ВПП ООН можно узнать по ссылке.

Денежная помощь от Каритас

Благотворительная организация оказывает финансовую поддержку людям из уязвимых групп, проживающих в населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей с населением до 5 000 человек, расположенных в 0-50 км от линии фронта.

Помощь включает 10 800 грн в три месяца для покрытия основных потребностей и 6 600 грн в три месяца для медицинских нужд. Средства можно потратить на лекарства, медицинское оборудование, диагностику, лечение и реабилитацию. Регистрация для получения помощи проводят представители Каритаса в Запорожской и Донецкой областях.

Для того чтобы получить поддержку, нужно заполнить заявку по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины готовит изменения в процедуру предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые планируют внедрить в 2025 году. В настоящее время продолжается активная работа над обновлением механизма выплат для переселенцев.

Мы также писали, что в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах жителям и переселенцам Днепра и области.

выплаты ООН финансовая помощь деньги ВПЛ помощь

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18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

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