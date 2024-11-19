Сколько денег получила Украина от партнеров с 24 февраля 2022 года

Помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Украина стабильно получает финансовую и военную помощь от партнеров. С 24 февраля 2022 года эта сумма превышает более 185 млрд долларов.

В 1000-й день полномасштабной войны Новини.LIVE подсчитали, сколько финансовой помощи получила Украина от 24 февраля 2022 года.

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Помощь Украине в 2022 году

По данным Министерства финансов, за 2022 год Украина получила около 27,5 млрд долларов денежной помощи.

Соединенные Штаты Америки

В первый год полномасштабной войны наибольшее финансирование поступило от Соединенных Штатов Америки. В марте президент Джо Байден одобрил предоставление гранта на сумму 13,6 млрд долларов, а в апреле было объявлено о помощи в размере 500 млн долларов.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Кроме финансовой поддержки, США предоставляют и продолжают поставлять Украине различные виды вооружения, среди которых ЗРК, танки, РСЗО, системы ПВО, боеприпасы и т.д., общей стоимостью более 8,4 млрд долларов.

Европейский союз

Следующим по количеству финансовой помощи является Европейский Союз. В 2022 году для поддержки "зеленой экономики" было выделено 2 млрд евро, а в марте, по условиям Меморандума, Украина получила 1,2 млрд евро. В сентябре ЕС также объявил о предоставлении 9 млрд евро макрофинансовой помощи на выгодных льготных условиях.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Marton Monus

Однако только 8% этой помощи являются грантовыми, остальные — кредиты.

Кроме помощи, ЕС вводит санкции против России, что стало важным шагом в сдерживании агрессии.

Международный валютный фонд

Третье место в рейтинге партнеров в 2022 году занимает Международный валютный фонд, остающийся одним из крупнейших кредиторов Украины.

Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

По состоянию на декабрь 2022 года Украина получила около 2,7 млрд долларов в виде кредитов. Также было объявлено о помощи в размере 3 млрд долларов.

Важно отметить, что МВФ не только подтверждает позиции правительства Украины и оценивает необходимый объем поддержки, но и верифицирует данные, которые становятся ориентиром для других стран при определении объема их помощи

Европейский инвестиционный банк

Европейский инвестиционный банк также активно поддерживает Украину, став одним из доноров финансовой помощи. Всего в 2022 году банк выделил 2,3 млрд евро.

Канада

Канадские власти начали оказывать помощь Украине еще до того, как это стало широко распространенной практикой. Первый пакет помощи был анонсирован еще до 24 февраля, и по состоянию на 2022 год обещанный грант составляет 1,9 млрд долларов.

Германия

Германия стала одной из европейских стран, которые оказали наибольшую финансовую поддержку Украине в первый год большой войны. Было предоставлено 1,3 млрд евро.

Кроме финансовой помощи, уже на третий день полномасштабной войны Германия передала Украине 400 гранатометов, 500 ЗРК Stinger и 1 000 противотанковых средств.

Всемирный банк

Всемирный банк также активно поддерживает Украину. Всего за 2022 год он предоставил 929 млн долларов финансовой помощи.

Великобритания

Экс-премьер Борис Джонсон получил известность в Украине не только словами, но и конкретными действиями. За его каденции Украина получила около 600 млн долларов.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Matias Baglietto

Кроме финансирования, Великобритания поставляла и продолжает поставлять современную технику и вооружение, в частности, противотанковые комплексы, ЗРК, бронеавтомобили и прочее.

Япония

Наиболее значимой помощью от Японии стали поставки вооружения и амуниции, общая стоимость которых превышает 3 млрд долларов. Благодаря этой поддержке Украина получила от страны каски, бронежилеты, БпЛА и другое нелетальное оборудование.

Денежная помощь от Японии составила 581 млн долларов.

Польша

Общая сумма помощи Польше (включая гуманитарную, экономическую и военную помощь) не превышает 5 млрд евро, однако прямых денежных грантов в 2022 году не было.

Варшава также направила Киеву сотни тонн гуманитарной помощи, более 230 танков, 40 БМП, 100 минометов и другую технику.

Финансовая помощь от других стран в 2022 году:

Франция — 600 млн евро;

Эстония — более 500 млн евро.

Италия — 330 млн евро наличных и общая помощь на 2,8 млрд евро;

Финляндия — 50 млн евро в виде денег и 45 млн евро на вооружение;

Норвегия — 226 млн евро гуманитарной помощи и 1 млрд евро военной поддержки;

Латвия — 300 млн евро на военную помощь;

Чехия — 100 млн евро гуманитарной помощи и 1 млрд евро на военную поддержку;

Литва — 300 млн евро на военную технику и вооружение;

Нидерланды — 15 млн евро помощи;

Словения — 100 тыс. евро, направленных в МККК для украинских беженцев.

Помощь Украине в 2023 году

В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило 58 млрд долларов. Из этой суммы помощь от международных партнеров составила 42,479 млрд долларов. Из них 27% составляет грантовое финансирование, что особенно важно для государства в условиях российской агрессии.

Европейский союз

В январе 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о предоставлении макрофинансовой помощи. В рамках этого проекта в государственный бюджет Украины поступило 19,530 млрд долларов. Средства поступали с 17 января 2023 года траншами по 1,5 млрд евро ежемесячно.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Помощь была предоставлена на чрезвычайно выгодных условиях для Украины — срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие расходы на обслуживание долга будут платить страны ЕС.

Это стало первым случаем, когда ЕС принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи без обязательного наличия программы сотрудничества Украины с МВФ, что ранее было необходимым условием для получения кредитов.

В течение 2023 года ЕС предоставлял Украине помощь через различные проекты. Совет ЕС создал Европейский фонд мира (ЕФМ) для финансирования закупки оружия, увеличив его бюджет до 7,979 млрд евро до 2027 года. Также ЕС перечислил 66 млн евро на восстановление школ, 50 млн евро для энергетической поддержки, и 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине и украинским беженцам.

Заседание Совета Европы. Фото: Reuters

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 20 млн евро на водоснабжение Николаева и 50 млн евро для закупки временных мостов. Также ЕИБ предоставил 30,7 млн евро на модернизацию инфраструктуры украинских городов.

Соединенные Штаты Америки

В 2023 году США стали лидером среди стран, которые направили средства в бюджет Украины, предоставив 10,95 млрд долларов. Кроме бюджетной помощи, Штаты также предоставили более 21 млрд долларов военной помощи.

Другие партнеры Украины

Другие крупные доноры включают:

Японию — 3,626 млрд долларов;

Канаду — 1,757 млрд долларов;

Британию — 998 млн долларов.

Однако, если рассматривать относительную нагрузку, наибольшие взносы по ВВП сделали страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия.

Всемирный Банк

В 2023 году Всемирный банк перечислил в государственный бюджет Украины 660 млн долларов по различным проектам, в частности "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", средства от Международной ассоциации развития (МАР) в размере 189,32 млн евро и 63 млн евро для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого управления в Украине". Также по инвестиционным проектам поступило 4,870 млн долларов и 452 млн евро.

Подписание соглашения между Всемирным банком (Боб Сом) и Украиной (Сергей Марченко). Фото: Минфин

Финансовая помощь Украине за 2024 год

В 2024 году финансовая помощь Украине от международных партнеров продолжает поступать через различные программы. Всего Украина получила примерно 100-120 миллиардов долларов из различных источников, включая помощь от Всемирного банка и других организаций, таких как Европейский Союз и США.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Основная финансовая помощь Украине за 2024 год:

Европейский Союз — поддержка ЕС составляет более 54 миллиардов долларов для восстановления, реформ и на финансирование через специальный фонд поддержки Украины (Ukraine Facility);

Соединенные Штаты Америки предоставили более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, в частности для военных нужд, экономической поддержки и кредитования;

Великобритания предоставила примерно 10,5 миллиарда долларов включая военную, финансовую и гуманитарную помощь;

Германия предоставила около 12 миллиардов долларов в виде военной, экономической и гуманитарной помощи;

Польша предоставила 3 миллиарда долларов в виде военной и финансовой помощи;

Балтийские страны (Латвия, Литва, Эстония) — вместе эти страны предоставили более 700 миллионов долларов в виде финансовой и военной поддержки.

Сумма помощи в 2024 году, по предварительным данным, может составить более 100 миллиардов долларов, и эта цифра учитывает как военную, так и экономическую и гуманитарную поддержку.

Общая денежная помощь Украины с начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года Украина получила более 185 миллиардов долларов финансовой помощи от международных партнеров, включая различные пакеты помощи: гуманитарную, финансовую, военную и помощь по восстановлению инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский в США. Фото: x.com/speakerpelosi

Самая большая помощь:

США — более 50 миллиардов долларов (включая военную помощь, финансовую поддержку и гуманитарные средства);

Европейский Союз — около 60 миллиардов евро (как финансовая помощь, так и военные поставки, гранты для восстановления);

Великобритания — более 5 миллиардов долларов;

Германия — около 13 миллиардов долларов (включая финансовую и военную помощь);

Канада — более 2 миллиардов долларов;

Польша — более 1 миллиарда долларов;

Япония — более 1,5 миллиарда долларов;

Франция — более 2 миллиардов долларов;

Нидерланды — около 1 миллиарда долларов;

Швеция — более 1 миллиарда долларов;

Австралия — более 500 млн долларов.

Общая денежная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. Фото: Новини.LIVE

Это лишь некоторые из многих стран, которые поддерживают Украину, а помощь продолжает поступать, в частности через финансирование Всемирного банка и других международных организаций.

Напомним, Украина получит 1,3 млрд долларов от Всемирного банка. Соглашение подписали Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Боб Сом.

Также инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. До этой даты администрация Джо Байдена планирует направить Украине остаток финансовой помощи в размере 6 миллиардов долларов.