Скільки грошей отримала Україна від партнерів з 24 лютого 2022 року

Допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Україна стабільно отримує фінансову та військову допомогу від партнерів. Від 24 лютого 2022 року ця сума перевищує понад 185 млрд доларів.

У 1000-й день повномасштабної війни Новини.LIVE підрахували, скільки фінансової допомоги отримала Україна від 24 лютого 2022 року.

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Допомога Україні у 2022 році

За даними Міністерства фінансів, за 2022 рік Україна отримала близько 27,5 млрд доларів грошової допомоги.

Сполучені Штати Америки

У перший рік повномасштабної війни найбільше фінансування надійшло від Сполучених Штатів Америки. У березні президент Джо Байден схвалив надання гранту на суму 13,6 млрд доларів, а у квітні було оголошено про допомогу в розмірі 500 млн доларів.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Крім фінансової підтримки, США надають і продовжують постачати Україні різні види озброєння, серед яких ЗРК, танки, РСЗВ, системи ППО, боєприпаси тощо, загальною вартістю понад 8,4 млрд доларів.

Європейський Союз

Наступним за кількістю фінансової допомоги є Європейський Союз. У 2022 році для підтримки "зеленої економіки" було виділено 2 млрд євро, а в березні, за умовами Меморандуму, Україна отримала 1,2 млрд євро. У вересні ЄС також оголосив про надання 9 млрд євро макрофінансової допомоги на вигідних пільгових умовах.

Голова Європейської ради Шарль Мішель. Фото: REUTERS/Marton Monus

Однак лише 8% цієї допомоги є грантовими, решта — кредити.

Крім допомоги, ЄС запроваджує санкції проти Росії, що стало важливим кроком у стримуванні агресії.

Міжнародний валютний фонд

Третє місце у рейтингу партнерів у 2022 році займає Міжнародний валютний фонд, який залишається одним із найбільших кредиторів України.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Станом на грудень 2022 року Україна отримала близько 2,7 млрд доларів у вигляді кредитів. Також було оголошено про допомогу в розмірі 3 млрд доларів.

Важливо відзначити, що МВФ не тільки підтверджує позиції уряду України та оцінює необхідний обсяг підтримки, але й верифікує дані, що стають орієнтиром для інших країн при визначенні обсягу їхньої допомоги

Європейський інвестиційний банк

Європейський інвестиційний банк також активно підтримує Україну, ставши одним із донорів фінансової допомоги. Загалом у 2022 році банк надав 2,3 млрд євро.

Канада

Канадська влада почала надавати допомогу Україні ще до того, як це стало широко поширеною практикою. Перший пакет допомоги був анонсований ще до 24 лютого, і станом на 2022 рік обіцяний грант становить 1,9 млрд доларів.

Німеччина

Німеччина стала однією з європейських країн, які надали найбільшу фінансову підтримку Україні у перший рік великої війни. Було надано 1,3 млрд євро.

Окрім фінансової допомоги, вже на третій день повномасштабної війни Німеччина передала Україні 400 гранатометів, 500 ЗРК Stinger та 1 000 протитанкових засобів.

Світовий Банк

Світовий Банк також активно підтримує Україну. Загалом за 2022 рік він надав 929 млн доларів фінансової допомоги.

Велика Британія

Експрем'єр Борис Джонсон здобув популярність в Україні не лише словами, а й конкретними діями. За його каденції Україна отримала близько 600 млн доларів.

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Matias Baglietto

Окрім фінансування, Британія постачала та продовжує постачати сучасну техніку та озброєння, зокрема протитанкові комплекси, ЗРК, бронеавтомобілі та інше.

Японія

Найбільш значущою допомогою від Японії стало постачання озброєння та амуніції, загальна вартість яких перевищує 3 млрд доларів. Завдяки цій підтримці Україна отримала від країни каски, бронежилети, БпЛА та інше нелетальне обладнання.

Грошова допомога від Японії становила 581 млн доларів.

Польща

Загальна сума допомоги Польщі (включаючи гуманітарну, економічну та військову допомогу) не перевищує 5 млрд євро, проте прямих грошових грантів у 2022 році не було.

Варшава також надіслала Києву сотні тонн гуманітарної допомоги, понад 230 танків, 40 БМП, 100 мінометів та іншу техніку.

Фінансова допомога від інших країн у 2022 році:

Франція — 600 млн євро;

Естонія — понад 500 млн євро.

Італія — 330 млн євро готівки та загальна допомога на 2,8 млрд євро;

Фінляндія — 50 млн євро у вигляді грошей та 45 млн євро на озброєння;

Норвегія — 226 млн євро гуманітарної допомоги та 1 млрд євро військової підтримки;

Латвія — 300 млн євро на військову допомогу;

Чехія — 100 млн євро гуманітарної допомоги та 1 млрд євро на військову підтримку;

Литва — 300 млн євро на військову техніку та озброєння;

Нідерланди — 15 млн євро допомоги;

Словенія — 100 тис. євро, спрямованих до МКЧХ для українських біженців.

Допомога Україні у 2023 році

Протягом 2023 року до державного бюджету України надійшло 58 млрд доларів. З цієї суми допомога від міжнародних партнерів склала 42,479 млрд доларів. З них 27% становить грантове фінансування, що є особливо важливим для держави в умовах російської агресії.

Європейський Союз

У січні 2023 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо надання макрофінансової допомоги. В рамках цього проєкту до державного бюджету України надійшло 19,530 млрд доларів. Кошти надходили з 17 січня 2023 року траншами по 1,5 млрд євро щомісяця.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Допомога була надана на надзвичайно вигідних умовах для України — термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки та інші витрати на обслуговування боргу сплачуватимуть країни ЄС.

Це стало першим випадком, коли ЄС ухвалив рішення про надання макрофінансової допомоги без обов'язкової наявності програми співпраці України з МВФ, що раніше було необхідною умовою для отримання кредитів.

Протягом 2023 року ЄС надавав Україні допомогу через різні проєкти. Рада ЄС створила Європейський фонд миру (ЄФМ) для фінансування закупівлі зброї, збільшивши його бюджет до 7,979 млрд євро до 2027 року. Також ЄС перерахував 66 млн євро на відновлення шкіл, 50 млн євро для енергетичної підтримки, та 110 млн євро на гуманітарну допомогу Україні і українським біженцям.

Засідання Ради Європи. Фото: Reuters

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 20 млн євро на водопостачання Миколаєва та 50 млн євро для закупівлі тимчасових мостів. Також ЄІБ надав 30,7 млн євро на модернізацію інфраструктури українських міст.

Сполучені Штати Америки

У 2023 році США стали лідером серед країн, які направили кошти до бюджету України, надавши 10,95 млрд доларів. Окрім бюджетної допомоги, Штати також надали понад 21 млрд доларів військової допомоги.

Інші партнери України

Інші значні донори включають:

Японію — 3,626 млрд доларів;

Канаду — 1,757 млрд доларів;

Британію — 998 млн доларів.

Однак, якщо розглядати відносне навантаження, найбільші внески за ВВП зробили країни Балтії — Естонія, Литва та Латвія.

Світовий Банк

У 2023 році Світовий Банк перерахував до державного бюджету України 660 млн доларів за різними проєктами, зокрема "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", кошти від Міжнародної асоціації розвитку (МАР) у розмірі 189,32 млн євро та 63 млн євро для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого управління в Україні". Також за інвестиційними проєктами надійшло 4,870 млн доларів та 452 млн євро.

Підписання угоди між Світовим банком (Боб Сом) та Україною (Сергій Марченко). Фото: Мінфін

Фінансова допомога Україні за 2024 рік

У 2024 році фінансова допомога Україні від міжнародних партнерів продовжує надходити через різні програми. Всього Україна отримала приблизно 100-120 мільярдів доларів з різних джерел, включно з допомогою від Світового банку та інших організацій, таких як Європейський Союз і США.

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Основна фінансова допомога Україні за 2024 рік:

Європейський Союз — підтримка ЄС становить понад 54 мільярди доларів для відновлення, реформ та на фінансування через спеціальний фонд підтримки України (Ukraine Facility);

Сполучені Штати Америки надали понад 20 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема для військових потреб, економічної підтримки та кредитування;

Велика Британія надала приблизно 10,5 мільярда доларів включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу;

Німеччина надала близько 12 мільярдів доларів у вигляді військової, економічної та гуманітарної допомоги;

Польща надала 3 мільярди доларів у вигляді військової та фінансової допомоги;

Балтійські країни (Латвія, Литва, Естонія) — разом ці країни надали понад 700 мільйонів доларів у вигляді фінансової та військової підтримки.

Сума допомоги у 2024 році, за попередніми даними, може становити понад 100 мільярдів доларів, і ця цифра враховує як військову, так і економічну та гуманітарну підтримку.

Загальна грошова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення

З 24 лютого 2022 року Україна отримала понад 185 мільярдів доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів, що включає різноманітні пакети допомоги: гуманітарну, фінансову, військову та допомогу щодо відновлення інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський у США. Фото: x.com/speakerpelosi

Найбільша допомога:

США — понад 50 мільярдів доларів (включаючи військову допомогу, фінансову підтримку та гуманітарні кошти);

Європейський Союз — близько 60 мільярдів євро (як фінансова допомога, так і військові поставки, гранти для відновлення);

Велика Британія — понад 5 мільярдів доларів;

Німеччина — близько 13 мільярдів доларів (включаючи фінансову та військову допомогу);

Канада — понад 2 мільярди доларів;

Польща — понад 1 мільярд доларів;

Японія — понад 1,5 мільярда доларів;

Франція — понад 2 мільярди доларів;

Нідерланди — близько 1 мільярда доларів;

Швеція — понад 1 мільярд доларів;

Австралія — понад 500 млн доларів.

Загальна грошова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення. Фото: Новини.LIVE

Це лише деякі з багатьох країн, які підтримують Україну, а допомога продовжує надходити, зокрема через фінансування від Світового банку та інших міжнародних організацій

Нагадаємо, Україна отримає 1,3 мільярда доларів від Світового банку. Угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку по Східній Європі Боб Сом.

Також інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. До цієї дати адміністрація Джо Байдена планує направити Україні залишок фінансової допомоги в розмірі 6 мільярдів доларів.