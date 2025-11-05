Отключение света — как украинцев обманывают Telegram-каналы

Улица без света в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Украинцев предупреждают о мошенниках и недобросовестных владельцах Telegram-каналов, которые пользуются информацией об обесточивании и графиками почасовых отключений света, чтобы поднять рейтинги своим ресурсам. Они, например, сообщают о якобы экстренных отключениях, блэкаутах, новых графиках почасовых отключений и тому подобное.

Однако граждан призывают доверять только официальной информации, сообщают в "Прикарпатьеоблэнерго".

Фейковые отключения света

В компании отметили, что случаи мошенничества фиксируются по всей стране.

"Подобные сообщения — это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции", — отмечают в компании.

Энергетики объяснили, по каким признакам можно обнаружить фейковую информацию. Так, проверенные сообщения о состоянии энергосистемы региона, об аварийных ситуациях, графиках отключений и т.д., публикуются в официальных каналах облэнерго. Их распространяют:

сайты компании;

страницы компании в Facebook;

информационные каналы в Viber и Telegram.

Зато в фейковых сообщениях есть эмоциональные и громкие формулировки: "Шок!"; "Стало известно, когда украинцев будут массово отключать..."; "Неожиданное заявление от известного лица". Также используются похожие по дизайну логотипы и корпоративные цвета энергетических предприятий.

Но качество таких сообщений хромает: в них есть орфографические ошибки и русизмы, информация подана неконструктивно, а содержание сомнительно. Это основные признаки мошенничества.

