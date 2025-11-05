Видео
Видео

Фейки об отключении света — о чем предупредили энергетики

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 19:40
обновлено: 22:02
Отключение света — как украинцев обманывают Telegram-каналы
Улица без света в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Украинцев предупреждают о мошенниках и недобросовестных владельцах Telegram-каналов, которые пользуются информацией об обесточивании и графиками почасовых отключений света, чтобы поднять рейтинги своим ресурсам. Они, например, сообщают о якобы экстренных отключениях, блэкаутах, новых графиках почасовых отключений и тому подобное.

Однако граждан призывают доверять только официальной информации, сообщают в "Прикарпатьеоблэнерго".

Читайте также:

Фейковые отключения света

В компании отметили, что случаи мошенничества фиксируются по всей стране.

"Подобные сообщения — это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции", — отмечают в компании.

Энергетики объяснили, по каким признакам можно обнаружить фейковую информацию. Так, проверенные сообщения о состоянии энергосистемы региона, об аварийных ситуациях, графиках отключений и т.д., публикуются в официальных каналах облэнерго. Их распространяют:

  • сайты компании;
  • страницы компании в Facebook;
  • информационные каналы в Viber и Telegram.

Зато в фейковых сообщениях есть эмоциональные и громкие формулировки: "Шок!"; "Стало известно, когда украинцев будут массово отключать..."; "Неожиданное заявление от известного лица". Также используются похожие по дизайну логотипы и корпоративные цвета энергетических предприятий.

Но качество таких сообщений хромает: в них есть орфографические ошибки и русизмы, информация подана неконструктивно, а содержание сомнительно. Это основные признаки мошенничества.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине с 2026 года может вырасти тариф на передачу электроэнергии. Если сейчас он установлен на уровне 686,2 грн/МВт-ч, то со следующего года, вероятно, вырастет до 848,5 грн/МВт-ч. Если повышение тарифа произойдет, то привычные счета за электроэнергию для бизнеса и населения тоже изменятся. Однако пока неизвестно, сколько именно будут платить за свет потребители.

Ранее мы рассказывали, что в Украине зимой отключения света могут быть длительными. Это повлияет на работу школ, детсадов и других учреждений. Также мы писали, почему потребителям могут по-разному выключать свет. Этому есть простое объяснение.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
