Отключение света — как украинцев обманывают Telegram-каналы

Фейки об отключении света — о чем предупредили энергетики
Украинцев предупреждают о мошенниках и недобросовестных владельцах Telegram-каналов, которые пользуются информацией об обесточивании и графиками почасовых отключений света, чтобы поднять рейтинги своим ресурсам. Они, например, сообщают о якобы экстренных отключениях, блэкаутах, новых графиках почасовых отключений и тому подобное.
Однако граждан призывают доверять только официальной информации, сообщают в "Прикарпатьеоблэнерго".
Фейковые отключения света
В компании отметили, что случаи мошенничества фиксируются по всей стране.
"Подобные сообщения — это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции", — отмечают в компании.
Энергетики объяснили, по каким признакам можно обнаружить фейковую информацию. Так, проверенные сообщения о состоянии энергосистемы региона, об аварийных ситуациях, графиках отключений и т.д., публикуются в официальных каналах облэнерго. Их распространяют:
- сайты компании;
- страницы компании в Facebook;
- информационные каналы в Viber и Telegram.
Зато в фейковых сообщениях есть эмоциональные и громкие формулировки: "Шок!"; "Стало известно, когда украинцев будут массово отключать..."; "Неожиданное заявление от известного лица". Также используются похожие по дизайну логотипы и корпоративные цвета энергетических предприятий.
Но качество таких сообщений хромает: в них есть орфографические ошибки и русизмы, информация подана неконструктивно, а содержание сомнительно. Это основные признаки мошенничества.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине с 2026 года может вырасти тариф на передачу электроэнергии. Если сейчас он установлен на уровне 686,2 грн/МВт-ч, то со следующего года, вероятно, вырастет до 848,5 грн/МВт-ч. Если повышение тарифа произойдет, то привычные счета за электроэнергию для бизнеса и населения тоже изменятся. Однако пока неизвестно, сколько именно будут платить за свет потребители.
Ранее мы рассказывали, что в Украине зимой отключения света могут быть длительными. Это повлияет на работу школ, детсадов и других учреждений. Также мы писали, почему потребителям могут по-разному выключать свет. Этому есть простое объяснение.
