Відключення світла — як українців дурять Telegram-канали

Вулиця без світла в одному з українських міст. Фото: УНІАН

Українців попереджають про шахраїв та недобросовісних власників Telegram-каналів, які користуються інформацією про знеструмлення та графіками погодинних відключень світла, щоб підняти рейтинги своїм ресурсам. Вони, наприклад, сповіщають про нібито екстрені відключення, блекаути, нові графіки погодинних вимкнень тощо.

Однак громадян закликають довіряти лише офіційній інформації, повідомляють в "Прикарпаттяобленерго".

Читайте також:

Фейкові відключення світла

У компанії зауважили, що випадки шахрайства фіксуються по всій країні.

"Подібні повідомлення – це фейки та можлива частина російської інформаційно-психологічної операції", – попередили енергетики", — зазначають у компанії.

Енергетики пояснили, за якими ознаками можна знайти фейкову інформацію. Так, перевірені повідомлення про стан енергосистеми регіону, про аварійні ситуації, графіки вимкнень тощо, публікуються в офіційних каналах обленерго. Їх поширюють:

сайти компанії;

сторінки компанії у Facebook;

інформаційні канали у Viber та Telegram.

Натомість у фейкових повідомленнях є емоційні та гучні формулювання: "Шок!"; "Стало відомо, коли українців масово вимикатимуть…"; "Несподівана заява від відомої особи". Також використовуються схожі за дизайном логотипи й корпоративні кольори енергетичних підприємств.

Та якість таких повідомлень кульгає: у них є орфографічні помилки та русизми, інформація подана неконструктивно, а зміст є сумнівним. Це основні ознаки шахрайства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні з 2026 року може зрости тариф на передачу електроенергії. Якщо зараз він встановлений на рівні 686,2 грн/МВт-год, то з наступного року, ймовірно, зросте до 848,5 грн/МВт-год. Якщо підвищення тарифу станеться, то звичні рахунки за електроенергію для бізнесу і населення теж зміняться. Однак наразі невідомо, скільки саме платитимуть за світло споживачі.

