Национальный кэшбек — известно, сколько денег уже получили украинцы за месяц

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Продолжается тестирование программы "Национальный кэшбек" в приложении "Дії". В Министерстве цифровой трансформации подвели итоги — за первый месяц работы украинцам уже начислено 42 млн гривен кэшбека за покупку товаров украинских производителей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram во вторник, 1 октября.

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По данным Минцифры, за месяц уже 95% пользователей, присоединившихся к программе "Национальный кэшбек", видят начисленные средства в "Дії".

"Национальный кэшбек" в цифрах:

1,6 млн украинцев открыли в банках карты;

235 тыс. товаров участвуют в программе;

1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек;

235 тыс. товаров участвуют в программе.

"Видите наклейку "Сделано в Украине" на товаре? Покупайте и получайте 10% кэшбека. Поддерживайте украинское", — написал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

В конце месяца кэшбек отобразится в "Дії". Эти деньги можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации.

Напомним, в начале сентября в Украине стартовал новый правительственный проект "Национальный кэшбек", позволяющий гражданам получать кэшбек за покупку украинских товаров.

Также Новини.LIVE писали, что благодаря программе "Национальный кэшбек" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.