Національний кешбек — відомо, скільки грошей вже отримали українці за місяць

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Триває тестування програми "Національний кешбек" у застосунку "Дія". У Міністерстві цифрової трансформації підбили підсумки — за перший місяць роботи українцям вже нараховано 42 млн гривень кешбеку за покупки товарів українських виробників.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров у Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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За даними Мінцифри, за місяць вже 95% користувачів, що долучилися до програми "Національний кешбек", бачать нараховані кошти в "Дії".

"Національний кешбек" в цифрах:

1,6 млн українців відкрили в банках картки;

235 тис. товарів беруть участь у програмі;

1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек;

235 тис. товарів беруть участь у програмі.

"Бачите наліпку "Зроблено в Україні" на товарі? Купуйте та отримуйте 10% кешбеку. Підтримуйте українське", — написав віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

У кінці місяці кешбек відобразиться в "Дії". Ці гроші можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні стартував новий урядовий проєкт "Національний кешбек", який дозволяє громадянам отримувати кешбек за купівлю українських товарів.

Також Новини.LIVE писали, що завдяки програмі "Національний кешбек" ВВП може зрости на 0,25 відсоткового пункту. Таке зростання передбачає Міністерство економіки України до кінця 2024 року.