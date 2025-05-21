Фальшивые доллары или настоящие — где украинцы могут проверить деньги в 2025 году

Человек держит в руках купюры по 100 долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Американские доллары, как правило, подделывают редко, но случайно получить ненастоящие деньги может каждый. Поэтому украинцам стоит знать места, где можно определить фальшивые доллары.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Если иностранная валюта покупается в финансовых учреждениях, осуществляющих деятельность по специальной лицензии, тогда в помещении должны быть соответствующие устройства, которые помогут определить подлинность банкнот. Покупателю только нужно не пропустить момент проверки купюр кассиром перед выдачей денег.

Если вы купили валюту "с рук" и не могли проверить подлинность полученных купюр, тогда зайдите в отделение любого банка и проверьте деньги там.

В случае, если иностранная валюта будет иметь признаки подделки, то финучреждение изымет ее без возмещения стоимости. Банк сообщит об изъятии Бюро экономической безопасности (БЭБ), а все поддельные банкноты в установленном порядке передадут уполномоченным работникам, которые будут проводить расследование.

Что еще стоит знать

Если украинцы раздумывают над тем, чтобы обменять свои сбережения в гривнах на доллары, то сделать это лучше в конце недели утром. Причина — накануне выходных граждане активно несут валюту в обменники и банки, поэтому ее стоимость может снизиться. Зато в субботу и воскресенье люди уже не так активно интересуются долларом.

Ранее мы объясняли, какие купюры долларов украинцам желательно не покупать. Так, обменники и банки могут отказаться принимать старые образцы американской валюты. Узнавайте также, можно ли в Украине обменять доллары, на которых есть штампы.