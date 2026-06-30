Ежемесячные выплаты в 1 800 грн: кому и где гарантируют помощь

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Этим летом в нескольких громадах одного из украинских регионов граждане могут зарегистрироваться для получения экстренной помощи от представительства Благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины" в виде ежемесячных выплат по 1 800 грн (всего 10 800 грн). Такой вид финансовой поддержки доступен семьям, пострадавшим от войны.

О том, кто может оформить помощь от фонда, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступны ежемесячные выплаты в размере 1 800 грн летом

Как отмечается, соответствующую инициативу реализуют совместно «Каритас», Международная организация по миграции IOM Ukraine и Гуманитарный фонд для Украины (UHF) в Николаевской области. Проект призван обеспечить финансовую поддержку жителям области в удовлетворении базовых и социальных жизненных потребностей.

Принять участие в проекте по предоставлению выплат могут только семьи, относящиеся к уязвимым категориям, которые непосредственно пострадали от агрессии РФ.

Он реализуется в следующих общинах Николаевской области для местных жителей:

Снигуровской, Гороховской и Широковской территориальных общинах;

а также для переселенцев в Первомайском и Вознесенском районах.

Размер денежной помощи и порядок получения

Граждане, подпадающие под вышеописанные условия, смогут оформить выплаты через представительство БФ Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины".

Согласно правилам, помимо экстренной помощи в размере 10 800, предусмотренной на шесть месяцев, также будет доступна стабилизационная помощь в размере 12 300 грн (по 2 050 грн ежемесячно).

Виды помощи. Источник: Каритас

Эти суммы будут перечислены каждому члену домохозяйства на банковский счет заявителя (по банковским реквизитам IBAN) или отправлены одним траншем в отделение Укрпочты.

Сбором данных будут заниматься представители фонда в самих общинах. О точном времени и адресах власти будут сообщать заранее в группах Viber или Telegram.

Для регистрации требуется наличие следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о доходах (ОК-5/ОК-7);

справку о ВПЛ;

реквизиты банковской карты;

справку с подтверждением категории уязвимости.

Все детали можно уточнить, обратившись на горячую линию фонда: 0 800 336 734.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получить финансовую помощь в размере 10 000 грн на зимний период. Деньги предусмотрены для социально уязвимых групп граждан, проживающих в прифронтовых и оккупированных районах. В частности, воспользоваться возможностью получить выплаты на покупку дров и угля могут жители одной из общин, переехавшие в Киев или Днепр.

Еще Новини.LIVE сообщали, что этим летом жители шести областей имеют возможность оформить помощь на покрытие аренды жилья. Такую возможность предоставляют "БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. Выплаты предусмотрены на шесть месяцев для переселенцев, которых война вынудила покинуть свои дома, и граждан, вернувшихся из-за рубежа.