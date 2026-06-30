Ежемесячные выплаты в 1 800 грн: кому и где гарантируют помощь
Этим летом в нескольких громадах одного из украинских регионов граждане могут зарегистрироваться для получения экстренной помощи от представительства Благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины" в виде ежемесячных выплат по 1 800 грн (всего 10 800 грн). Такой вид финансовой поддержки доступен семьям, пострадавшим от войны.
О том, кто может оформить помощь от фонда, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому доступны ежемесячные выплаты в размере 1 800 грн летом
Как отмечается, соответствующую инициативу реализуют совместно «Каритас», Международная организация по миграции IOM Ukraine и Гуманитарный фонд для Украины (UHF) в Николаевской области. Проект призван обеспечить финансовую поддержку жителям области в удовлетворении базовых и социальных жизненных потребностей.
Принять участие в проекте по предоставлению выплат могут только семьи, относящиеся к уязвимым категориям, которые непосредственно пострадали от агрессии РФ.
Он реализуется в следующих общинах Николаевской области для местных жителей:
- Снигуровской, Гороховской и Широковской территориальных общинах;
- а также для переселенцев в Первомайском и Вознесенском районах.
Размер денежной помощи и порядок получения
Граждане, подпадающие под вышеописанные условия, смогут оформить выплаты через представительство БФ Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины".
Согласно правилам, помимо экстренной помощи в размере 10 800, предусмотренной на шесть месяцев, также будет доступна стабилизационная помощь в размере 12 300 грн (по 2 050 грн ежемесячно).
Эти суммы будут перечислены каждому члену домохозяйства на банковский счет заявителя (по банковским реквизитам IBAN) или отправлены одним траншем в отделение Укрпочты.
Сбором данных будут заниматься представители фонда в самих общинах. О точном времени и адресах власти будут сообщать заранее в группах Viber или Telegram.
Для регистрации требуется наличие следующих документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку о доходах (ОК-5/ОК-7);
- справку о ВПЛ;
- реквизиты банковской карты;
- справку с подтверждением категории уязвимости.
Все детали можно уточнить, обратившись на горячую линию фонда: 0 800 336 734.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получить финансовую помощь в размере 10 000 грн на зимний период. Деньги предусмотрены для социально уязвимых групп граждан, проживающих в прифронтовых и оккупированных районах. В частности, воспользоваться возможностью получить выплаты на покупку дров и угля могут жители одной из общин, переехавшие в Киев или Днепр.
Еще Новини.LIVE сообщали, что этим летом жители шести областей имеют возможность оформить помощь на покрытие аренды жилья. Такую возможность предоставляют "БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. Выплаты предусмотрены на шесть месяцев для переселенцев, которых война вынудила покинуть свои дома, и граждан, вернувшихся из-за рубежа.
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