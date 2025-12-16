Видео
Видео

Евро снова идет на рекорд — каким теперь будет курс

Евро снова идет на рекорд — каким теперь будет курс

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 21:57
Курс евро обновился — сколько стоит валюта в Украине
Купюры евро. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) вечером 16 декабря 2025 года рассчитал официальный курс валют на следующий банковский день, 17 декабря. Стоимость евро снова подросла.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс евро к гривне

Так, официальный курс евро 17 декабря будет находиться на уровне 49,6684 гривны. Таким образом, евровалюта подорожала на одну копейку, поскольку 16 декабря евро стоил 49,6549 гривны.

null
Курс евро и доллара к гривне. Скриншот: НБУ

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,94 гривны — это на 2 копейки больше, чем днем ранее.

О чем еще стоит знать

Напомним, что Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) уже не печатает купюры по 500 евро. Причина: на валютном рынке появлялось много поддельных денег.

В то же время 500 евро всегда будут сохранять свою ценность и оставаться действительным платежным средством, свидетельствует информация на сайте ЕЦБ. То есть, банки и обменники обязаны выполнять обмен денег.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, которые собираются пересекать границу, должны подтвердить, что они платежеспособны. В некоторых государствах существуют минимальные суммы наличных денег.

Также мы писали, будут ли считаться действительными евро старого образца до 2025 года. Известно, к чему готовиться тем, кто держит сбережения в этой валюте.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
