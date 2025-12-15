Видео
Главная Финансы Евро пересек психологическую отметку — какой теперь курс в банках

Евро пересек психологическую отметку — какой теперь курс в банках

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:01
Курс евро идет на рекорд — что изменилось на валютном рынке в Украине
Человек проходит мимо обменника, над которым есть табло с курсом валют. Фото: Новини.LIVE

Евро в Украине неожиданно подорожало: в понедельник, 15 декабря 2025 года, ряд финансовых учреждений установил курс европейской валюты на уровне 50 гривен за 1 евро. Зато часть других игроков на валютном рынке еще не пересекла эту черту.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Читайте также:

Курс евро

Психологическую отметку в 50 гривен, по состоянию на сейчас евро пересек в шести банках, среди которых:

  • ПУМБ;
  • А-Банк;
  • ТАСкомбанк;
  • Кристалбанк;
  • Метабанк;
  • БТА Банк;
  • Украинский банк реконструкции и развития (УБРР).

Другие банки и обменники тоже пересматривают стоимость валюты, приближая ее к 50 гривнам. Как отмечается, средний курс продажи евро в кассах банков в понедельник находится в диапазоне от 49,27 гривны за евро до 49,91 гривны за евро.

В то же время Национальный банк Украины официальный курс евро на 15 декабря рассчитал на уровне в 49,46 гривны.

null
Курс евро 15 декабря 2025 года. Скриншот: Минфин

На черном рынке ситуация следующая: здесь евровалюту можно купить по курсу 49,66 — 49,85 гривны.

О чем еще стоит знать

Напомним, крайний рекорд по евро фиксировался 2 декабря, когда Национальный банк Украины рассчитал показатель на уровне 49,40 гривны. Тем временем доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE пояснил, что евровалюта будет дорожать, однако кардинальных изменений до конца 2025 года ждать не стоит: в Евросоюзе готовятся к периоду рождественско-новогодних праздников, поэтому не будет никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям.

"Текущее соотношение будет сохраняться, по крайней мере, до первой недели января", — сказал Плотников.

Эксперт отмечал, что в ближайшее время официальный курс не будет выходить за прогнозируемые пределы в 49,20 — 49,70 грн/евро, если валюта не начнет укрепляться в паре с долларом.

Ранее мы рассказывали, что покупать доллары или евро лучше в определенные дни недели. Например, в обменники можно приходить ближе к середине недели, и желательно не в среду или пятницу. Также мы писали, сколько гривен придется потратить, если нужно купить 1 000 долларов. Так, сумма в более 40 000 гривен понадобится как в банках, так и в обменниках.

курс валют банки евро валюта обменники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
