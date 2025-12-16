Курс євро оновився — скільки коштує валюта в Україні

Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) ввечері 16 грудня 2025 розрахував офіційний курс валют на наступний банківський день, 17 грудня. Вартість євро знову підросла.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро до гривні

Так, офіційний курс євро 17 грудня перебуватиме на рівні 49,6684 гривні. Таким чином, євровалюта подорожчала на одну копійку, оскільки 16 грудня євро коштував 49,6549 гривні.

Курс євро і долара до гривні. Скриншот: НБУ

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,94 гривні — це на 2 копійки більше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, що Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) вже не друкує купюри по 500 євро. Причина: на валютному ринку з'являлося багато підроблених грошей.

Водночас 500 євро завжди зберігатимуть свою цінність та залишатимуться дійсним платіжним засобом, свідчить інформація на сайті ЄЦБ. Тобто, банки та обмінники зобов'язані виконувати обмін грошей.

Раніше ми розповідали, що українцям, які збираються перетинати кордон, мають підтвердити, що вони платоспроможні. У деяких державах існують мінімальні суми готівки.

Також ми писали, чи вважатимуться дійсними євро старого зразка до 2025 року. Відомо, до чого готуватися тим, хто тримає заощадження у цій валюті.