Курс євро йде на рекорд — що змінилося на валютному ринку в Україні

Євро в Україні несподівано здорожчало: у понеділок, 15 грудня 2025 року, низка фінансових установ встановила курс європейської валюти на рівні 50 гривень за 1 євро. Натомість частина інших гравців на валютному ринку ще не перетнула цю межу.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Читайте також:

Курс євро

Психологічну позначку у 50 гривень станом на зараз перетнули євро перетнув у шести банках, серед яких:

ПУМБ;

А-Банк;

ТАСкомбанк;

Кристалбанк;

Метабанк;

БТА Банк;

Український банк реконструкції та розвитку (УБРР).

Інші банки та обмінники теж переглядають вартість валюти, наближаючи її до 50 гривень. Як зазначається, середній курс продажу євро в касах банків у понеділок перебуває у діапазоні від 49,27 гривні за євро до 49,91 гривні за євро.

Водночас Національний банк України офіційний курс євро на 15 грудня розрахував на рівні у 49,46 гривень.

Курс євро 15 грудня 2025 року. Скриншот: Мінфін

На чорному ринку ситуація наступна: тут євровалюту можна купити за курсом 49,66 — 49,85 гривні.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, крайній рекорд з євро фіксувався 2 грудня, коли Національний банк України розрахував показник на рівні 49,40 гривні. Тим часом доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE пояснив, що євровалюта дорожчатиме, однак кардинальних змін до кінця 2025 року чекати не варто: у Євросоюзі готуються до періоду різдвяно-новорічних свят, тож не буде жодних процесів, які б призвели до різких коливань.

"Поточне співвідношення буде зберігатися, принаймні, до першого тижня січня", — сказав Плотніков.

Експерт зазначав, що найближчим часом офіційний курс не виходитиме за прогнозовані межі у 49,20 — 49,70 грн/євро, якщо валюта не почне зміцнюватися в парі з доларом.

Раніше ми розповідали, що купувати долари чи євро краще у певні дні тижня. Наприклад, в обмінники можна приходити ближче до середини тижня, і бажано не у середу чи п'ятницю. Також ми писали, скільки гривень доведеться витратити, якщо потрібно купити 1 000 доларів. Так, сума у понад 40 тис. гривень знадобиться як у банках, так і в обмінниках.