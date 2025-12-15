Курс євро йде на рекорд — що змінилося на валютному ринку в Україні

Євро перетнув психологічну позначку — який тепер курс в банках
Євро в Україні несподівано здорожчало: у понеділок, 15 грудня 2025 року, низка фінансових установ встановила курс європейської валюти на рівні 50 гривень за 1 євро. Натомість частина інших гравців на валютному ринку ще не перетнула цю межу.
Про це свідчать дані на порталі Мінфін.
Курс євро
Психологічну позначку у 50 гривень станом на зараз перетнули євро перетнув у шести банках, серед яких:
- ПУМБ;
- А-Банк;
- ТАСкомбанк;
- Кристалбанк;
- Метабанк;
- БТА Банк;
- Український банк реконструкції та розвитку (УБРР).
Інші банки та обмінники теж переглядають вартість валюти, наближаючи її до 50 гривень. Як зазначається, середній курс продажу євро в касах банків у понеділок перебуває у діапазоні від 49,27 гривні за євро до 49,91 гривні за євро.
Водночас Національний банк України офіційний курс євро на 15 грудня розрахував на рівні у 49,46 гривень.
На чорному ринку ситуація наступна: тут євровалюту можна купити за курсом 49,66 — 49,85 гривні.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, крайній рекорд з євро фіксувався 2 грудня, коли Національний банк України розрахував показник на рівні 49,40 гривні. Тим часом доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE пояснив, що євровалюта дорожчатиме, однак кардинальних змін до кінця 2025 року чекати не варто: у Євросоюзі готуються до періоду різдвяно-новорічних свят, тож не буде жодних процесів, які б призвели до різких коливань.
"Поточне співвідношення буде зберігатися, принаймні, до першого тижня січня", — сказав Плотніков.
Експерт зазначав, що найближчим часом офіційний курс не виходитиме за прогнозовані межі у 49,20 — 49,70 грн/євро, якщо валюта не почне зміцнюватися в парі з доларом.
